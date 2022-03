Wismar

Das könnte ein teures Jahr für den Landkreis Nordwestmecklenburg werden. Wegen der gestiegenen Benzinpreise wird sich die Kraftstoffrechnung der Nahbus-Flotte voraussichtlich bis Ende Dezember um rund 500 000 Euro erhöhen. Hinzu kommen zusätzliche fünf Millionen Euro für die Bewältigung des Flüchtlingsstroms aus der Ukraine. Das Geld ist für Sozialleistungen vorgesehen und die Betreuung von unbegleiteten Minderjährigen, wie Landrat Tino Schomann (CDU) auf der Kreistagssitzung berichtete. Auch viele neue Stellen sind in der Verwaltung geplant.

Insgesamt rechnet die Kreisverwaltung in diesem Jahr mit Ausgaben von fast 329 Millionen Euro. Auch im Jugend- und Sozialbereich, bei der Kinderbetreuung und -erziehung wird mehr Geld investiert.

Gemeinden müssen mehr abgeben

Dem gegenüber stehen ebenfalls Einnahmen im dreistelligen Millionenbereich. Aber mit nur 317 Millionen Euro und weiteren 8,7 Millionen Euro aus der Rücklage können die Ausgaben immer noch nicht aufgefangen werden. Das sieht im Jahr 2023 nicht anders aus. Deshalb hatte die Verwaltung eine Erhöhung der Kreisumlage, die alle Gemeinde zahlen müssen, auf 40,5 Prozent vorgeschlagen. Zu viel für deren Politiker im Kreistag – sie stimmten für eine Umlage von 39,6 Prozent für 2022 und 2023. Die Abgabe ist eine der wichtigsten Einnahmenquellen des Landkreises, weil der keine eigenen nennenswerten Steuereinnahmen erzielt. Das bedeutet aber auch, je mehr die Gemeinden abgeben müssen, desto weniger haben sie selber für freiwillige Leistungen (zum Beispiel Sport und Kultur) zur Verfügung. Dennoch kündigt der Landrat an: Sollte das Minus größer werden als angenommen, „muss ich eine Haushaltssperre verhängen“.

Es wurde immer konservativ geplant

Mit der von der Verwaltung vorgeschlagenen Umlage von 40,5 Prozent hätte die neun Millionen Euro mehr bekommen. „Die Kommunen müssen handlungsfähig bleiben“, betont Björn Griese (Die Linke). Deshalb sei die moderatere Erhöhung der Kreisumlage ein vernünftiger Kompromiss. Eine Erhöhung sei nötig. Weil es einige unbekannte Posten gebe – wie die Corona-Pandemie und allgemeinen Preissteigerungen. Aber in der Vergangenheit sei immer konservativ geplant worden, so dass am Jahresende oft etwas übrig blieb, weil Gelder nicht in Anspruch genommen oder Projekte nicht durchgeführt wurden.

Laut Justine Spierling (SPD) hätten auch die Gemeinden mit Kostensteigerungen zu kämpfen – durch Strom und Gas und im Baubereich. Profitieren würde der Kreis zudem, weil sich die Steuereinnahmen der Gemeinde positiv entwickelt hätten. René Domke (FDP) gibt zu bedenken, dass vielleicht alle Personalkosten gar nicht ausgegeben werden, weil nicht genügend Fachkräfte gefunden werden. Im Gegensatz zu den Vertretern der anderen Parteien, die der Verwaltung und den Ausschüssen für die Erarbeitung des Haushaltes danken, spricht Domke den vielen Steuerzahlern ein Dankeschön aus, „die es ermöglichen, dass wir verwalten und verteilen können“. Weil es immer mehr unbekannte Größen gebe, plädiert er dafür, immer nur den Haushalt für ein Jahr aufzustellen.

Grüne: Klimaschutz ist nicht gewollt

Mathias Engling (Bündnis90/Grüne) wundert sich, dass 65 neue Stellen geschaffen werden sollen, aber um eine einzige Stelle hart debattiert wurde – die eines Klimaschutzmanagers. „Die war nur gewollt, als wir es geschafft hatten, eine 100-prozentige Förderung zu bekommen. Klimaschutz ist nur dann gewollt, wenn er nichts kostet“, ärgert er sich. Seine Fraktion stimmte deshalb dem Haushaltsentwurf nicht zu.

Was Verwaltung und Politiker gerne betonen: Es handle sich um den sparsamsten Haushalt in Mecklenburg-Vorpommern – er ist mit 2127 Quadratkilometern allerdings auch der kleinste im Land.

Von Kerstin Schröder