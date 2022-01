Wismar

Die Infektionsinzidenz in Nordwestmecklenburg stieg über das Wochenende weiter an und steht am Montag bei 1309,1 – erneut die höchste in Mecklenburg-Vorpommern. Der Landkreis meldet auch die meisten Neuinfektionen am Montag, dicht gefolgt von der Mecklenburgischen Seeplatte mit 236 Fällen. Neben Nordwestmecklenburg hat auch Schwerin mit 1102,4 eine vierstellige Inzidenzzahl.

Seit Freitag erfasste das Gesundheitsamt des Landkreises 454 Neuinfektionen: 181 am Samstag, 23 am Sonntag und 250 am Montag. Die Belegung der Intensivbetten mit Covid-Patienten liegt bei 5,7 Prozent. Da die Hospitalisierungsinzidenz bei niedrigen 2,5 bleibt, wurde der Landkreis in der Stufenkarte des Landes am Samstag, Sonntag und Montag in Stufe Gelb eingruppiert. Außer Nordwestmecklenburg stehen Vorpommern-Rügen und Vorpommern-Greifswald auf Rot, der Rest auf Orange.

Landesweit wurden seit Freitag 3586 Neuinfektionen und zehn Todesfälle registriert. Die Hospitalisierungsinzidenz in MV liegt bei 6,3, die Infektionsinzidenz steigt auf 824,4.

Von OZ