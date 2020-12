Nordwestmecklenburg hat jetzt zweithöchste Inzidenz in MV

Wismar

Am Sonntag wurden beim Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg zehn neue Fälle von Covid-19-Infektionen erfasst, am Sonnabend waren es 26 Neuinfektionen. Die Zahl der Menschen, die sich aktuell in Quarantäne befinden, beträgt rund 1350. Davon werden 240 Personen wegen eines positiven Tests als infiziert geführt. Die 7-Tages-Inzidenz im Landkreis beträgt damit 125,9 und ist die zweithöchste nach Schwerin (140,1).

Zwei Patienten im Wismarer Krankenhaus positiv getestet

Unter den gemeldeten Neuinfektionen waren drei Personen, die bei der Aufnahme im DRK-Krankenhaus Grevesmühlen positiv getestet wurden. Am Sonnabend war dies bereits bei einem Patienten der Fall gewesen. Auch im Sana Hanse-Klinikum in Wismar waren am Sonnabend zwei neu aufgenommene Patienten positiv getestet worden.

Tagespflegeeinrichtung in Gägelow hat Betrieb eingestellt

Ebenfalls mit einer erkrankten Person betroffen ist jetzt die Tagespflegeeinrichtung des ASB in Gägelow, sie hat ihren Betrieb bereits selbst eingestellt. Weitere Fälle traten bei Kontaktpersonen und Familienmitgliedern von infizierten Personen auf. Im Awo-Seniorenzentrum in Grevesmühlen haben sich zwei Beschäftigte mit dem Coronavirus infiziert.

Nach einem positiven Test bei einer Beschäftigten in der Kita Damshagen müssen 34 Kinder und drei Erzieherinnen, die vom 7. bis zum 10.Dezember in der Kita waren, bis zum Heiligabend in Quarantäne.

Von hw