371 neue Corona-Infektionen gibt es am Freitag in Nordwestmecklenburg. Der Landkreis hat mit 1195,8 weiterhin die höchste Infektionsinzidenz in MV. Landesweit sind vier Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 zu beklagen. Welche Warnstufe jetzt gilt, lesen Sie hier.