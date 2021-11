Wismar

Landrat Tino Schomann kam zum Anpacken und mit einer guten Nachricht zu Wolfgang Drevs: der Landkreis übernimmt die Tankkosten für die Aktion „Nordwestmecklenburg hilft Bad Neuenahr Ahrweiler“. Die hat Wolfgang Drevs ins Leben gerufen, weil er zehn Jahre lang dort unten gearbeitet hat und einfach helfen muss nach der Hochwasserkatastrophe.

Also hat er rum telefoniert und mit Hilfe der Ostsee-Zeitung zu Spenden aufgerufen. Die Resonanz war riesig. Dienstag früh – am 9. November um 2 Uhr – noch mitten in der Nacht, fährt er mit zwei vollen Transportern und zwei Anhängern runter – um möglichst alle potentiellen Staus zu umgehen. Mit Glück und Rückenwind sind die Helfer aus Nordwestmecklenburg morgens um 9 Uhr in Bad Neuenahr Ahrweiler. „Dann fix ausladen, was essen und trinken und wieder zurück“, erzählt der engagierte Wismarer, während er unter seinem Carport noch letzte Spenden annimmt.

Martina und Karin Brandenburg aus Warin hatten im Freundeskreis und dem eigenen Keller allerlei Werkzeug, Kleinmaschinen und kisteweise Schrauben und Co. gesammelt und vorbei gebracht. „Es ist wichtig zu helfen, das kann uns hier ja alles genauso passieren!“, begründete Martina Brandenburg. Wolfgang Drevs ist erstmal froh, dass das ganze Organisieren der letzten Wochen viel gebracht hat. „Ein großes Dankeschön an meine wunderbare Frau, ohne die würde nichts gehen!“

Von Nicole Hollatz