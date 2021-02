Wismar

Wer am Donnerstag an der Sitzung des Kreistages in Grevesmühlen teilnimmt, scheint starke Nerven zu brauchen. 39 Tagesordnungspunkte sind bislang gesetzt. Allein fünf Anträge befassen sich mit der bevorstehenden Landratswahl am 25. April. Aus der Liste außerdem ersichtlich: Einige Parteien bringen mitunter Anträge ein, deren Titel schon verraten, dass die Fraktionen im Wahlkampfmodus sind.

Die CDU macht allerdings ein Dauerproblem – unsanierte Kreisstraßen und den dazugehörigen Investitionsstau – zum Wahlkampfthema und hat es auf die Tagesordnung setzen lassen. So fordert die Fraktion die Abarbeitung desselbigen. „Die Pressestelle des Landkreises Nordwestmecklenburg hat angekündigt, die im Haushalt eingestellten Mittel für die Investitionen in die Kreisstraßen tatsächlich in diesem ausgeben zu wollen. Welch positive Erkenntnis. So wurde die Brückenbaumaßnahme in Cramon nach 15 Jahren endlich fertiggestellt“, formuliert Tino Schomann, Landratskandidat der CDU und Vorsitzender des Bauausschusses, scharfzüngig.

CDU-Landratskandidat: Ausbleibende Investitionen führen zu höheren Folgekosten

Schomann prangert zudem an, dass der Landkreis seit sechs Jahren die vom Kreistag bereitgestellten Mittel, bis zu zehn Millionen Euro, nicht mehr investiert habe. „2020 wurden an den Kreisstraßen keine weiteren Baumaßnahmen in nennenswerten Größenordnungen durchgeführt. Ausbleibende Investitionen in die Infrastruktur verursachen später viel höhere Folgekosten. Ziel muss es sein, dass die durch den Kreistag mühsam zur Verfügung gestellten Mittel auch investiert werden“, fordert der CDU-Mann.

Vor dem Kreistag am Donnerstag will sich Landrätin Kerstin Weiss (SPD) bislang nicht zum Thema äußern. „Wir haben die Mittel für die Sanierung der Kreisstraßen verdoppelt, und das sollten wir beibehalten“, sagte sie jedoch bereits im vergangenen August im OZ-Sommerinterview.

Zustand von Nordwestmecklenburgs Straßen hat sich verschlechtert

Im Februar 2019 erschien der letzte sogenannte Zustandsbericht für die Kreisstraßen in Nordwestmecklenburg. Aus diesem ging hervor, dass sich die Straßen in den Vorjahren deutlich verschlechtert hatten. 55 Kreisstraßen wurden damals durch das Ingenieurbüro Wobschal aus Wismar bewertet. Der Inves­titionsstau betrug zu diesem Zeitpunkt demnach rund 125 Millionen Euro.

Das Netz der Kreisstraßen in Nordwestmecklenburg umfasst 381 Kilometer. Auf 185 Kilometern hat sich in den letzten fünf Jahren die Situation negativ entwickelt. „Die Botschaft ist angekommen. Wir müssen mehr ­machen“, sagte Landrätin Kerstin Weiss damals dazu. Zusätzliche Gelder wurden im Haushalt 2017/18 bereitgestellt. 2019 sollten 5,8 Millionen Euro investiert werden, 2020 weitere sechs Millionen Euro. Hinzu kommen knapp drei Millionen Euro für die Unterhaltung der Straßen. Der Landkreis lässt alle fünf Jahre einen sogenannten Zustandsbericht für die Kreisstraßen anfertigen.

Kreistag soll 39 Punkte in nur einer Sitzung beraten

Ob alle 39 Tagesordnungspunkte am Donnerstag behandelt werden können, gilt als unsicher. Immerhin müssen sich die Kreistagsmitglieder und die Verwaltungsspitze des Landkreises mit Themen und Anträgen beschäftigen, die unter anderem so betitelt sind: „‚Nordwestblick‘ nicht für Wahlkampf missbrauchen“ oder „Bodendenkmäler im Landkreis nicht verstecken!“ (mit Ausrufezeichen).

Hinter dem unscheinbaren Tagesordnungspunkt „Abberufung und Wahl von Mitgliedern der Fraktion FDP/Piraten in den Ausschuss für Verwaltungsmodernisierung und Digitalisierung“ verbirgt sich zudem ein Wechsel mit augenscheinlichem Kalkül: Piratenpolitiker Bernhard Schuhbach macht seinen Platz im Ausschuss frei für Nachwuchspolitiker Timon Wilke, der für die Piraten als Landratskandidat antritt.

Von Michaela Krohn