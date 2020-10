Die Lage ist ernst. Wie die Wirtschaftsförderung Nordwestmecklenburgs mitteilt, sei mittlerweile jeder dritte Arbeitnehmer im Kreis in Kurzarbeit. Die hohe Zahl hängt aber auch damit zusammen, weil die Werft in Wismar mit in die Statistik fällt. Dennoch warnt die WFG: Sollte die Lage nicht besser werden, sei jeder vierte Arbeitsplatz in Gefahr.