Wismar

Nordwestmecklenburg ist jetzt Risikogebiet. Das meldet der Landkreis am frühen Freitagabend. Nach ersten Berechnungen überschritt der Kreis die sogenannte Inzidenzzahl von 50 Fällen je 100 000 Einwohnern innherhalb von sieben Tagen. Sie beträgt aktuell 52,95.

Damit ist Nordwestmecklenburg nach der Corona-Ampel des Landes ein weiterer „roter“ Landkreis und Risikogebiet nach Definition des Robert-Koch-Institutes. Durch den auf Bundesebene beschlossenen „Lockdown light“ sind ein Großteil der Maßnahmen, die das Land für das Überschreiten dieses Wertes in seinem Beschluss zur „Corona-Ampel“ aufgeführt hatte, bereits in Kraft. Über mögliche zusätzliche Maßnahmen wird der Krisenstab des Landkreises in einer Sondersitzung am Sonnabend beraten und diese dann per Allgemeinverfügung bekannt machen, sollten neue Maßnahmen beschlossen werden.

Anzeige

Landrätin Kerstin Weiss ( SPD): „ Nordwestmecklenburg reiht sich in die Risikogebiete ein, zumindest vorläufig. Am Ende der ersten Lockdown-Woche. Ich befürchte, dass es auf jeden Fall noch ein paar Tage so weitergeht und dann muss sich zeigen, ob die Maßnahmen Wirkung zeigen. Das ist absolut kein schönes Gefühl, auch wenn andere ,rote’ Landkreise gerade von einer Inzidenz von 50 nur träumen können.“

Das Infektionsgeschehen im Einzelnen

Stand 15.30 Uhr am Freitag befinden sich 125 Menschen als infiziert in Quarantäne, hinzu kommen 971 Kontaktpersonen, insgesamt also 1096. Am Freitag allein kamen 17 neue Fälle hinzu. Unter den 17 Neuinfektionen sind neun komplett neue, die restlichen ergaben sich aus bereits registrierten Fällen als sogenannte Sekundärinfektionen.

Hinweis: Das Landesamt für Gesundheit und Soziales hat am Freitag einen Wert von 52,8 für Nordwestmecklenburg übermittelt.

Quarantäne an drei weiteren Schulen

Bereits seit Donnerstagabend laufen Kontaktermittlungen an der Regionalen Schule Neukloster. Dort wurden zwei Lehrkräfte und 16 Schüler der Klassen 8 und 9 für produktives Lernen in Quarantäne versetzt.

An der Lansemann-Schule in Wismar gab es einen weiteren positiven Test, dieses Mal bei einem Schüler in Klassenstufe 1. Als Kontaktkohorte wurden alle Klassen der Stufen 1 bis 4 in Quarantäne geschickt – 180 Schüler und 13 Lehrkräfte beziehungsweise Erzieher.

Die Quarantäne-Anordnung erfolgte über eine Allgemeinverfügung, die auch auf der Webseite des Landkreises abrufbar ist. Mit diesem neuen Vorgehen soll das Gesundheitsamt bei der Ausstellung der Quarantäne-Bescheide entlastet werden.

Drittens ist die Regionale Schule Bad Kleinen betroffen, wo eine Lehrerin bei einem Routinetest positiv getestet wurde, die nach bisherigen Ermittlungen in allen Jahrgangsstufen unterrichtet hat, weshalb die Klassenstufen 5 bis 10 in Quarantäne versetzt wurden, ebenfalls per Allgemeinverfügung. Hier sind 137 Schüler und 16 Lehrkräfte in betroffen.

Ein Fall auch in der Kreisverwaltung

Einen positiven Test gab es am Freitag auch bei einer Mitarbeiterin aus dem Fachdienst Soziales am Standort Grevesmühlen. Nach derzeitigem Stand müssen sich mindestens sechs Mitarbeiter in Quarantäne begeben.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach.

Lesen Sie auch

Von mikro