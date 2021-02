Wismar

17 neue Corona-Fälle, 95 Menschen mit einer Infektion sowie 567 Kontaktpersonen der Kategorie 1 in Quarantäne meldet das Gesundheitsamt Nordwestmecklenburg zum Infektionsgeschehen am Mittwoch. Auf Basis von 63 Fällen je 100 000 Einwohner in sieben Tagen beträgt die Inzidenz in Nordwestmecklenburg nun glatt 40.

Neu Infizierte waren bereits in Quarantäne

Drei der neuen Fälle befanden sich bereits als Kontaktpersonen in Quarantäne. Einer davon steht im Zusammenhang mit dem Pflegeheim in Boltenhagen, für das am Dienstag die Quarantäne-Verfügung aktualisiert worden war.

Anzeige

In der Kita „Puschel“ in Renzow bei Lützow, für die ebenfalls eine Allgemeinverfügung erlassen wurde, ist eine weitere Beschäftigte infiziert. Die Quarantäne-Anordnung gilt jetzt auch für Personen, die am 8. und 9. Februar in der Einrichtung oder dem zugehörigen Hort waren. Das Ende der Quarantänen wird gestaffelt und gilt bis zum 22. beziehungsweise 23. Februar.

Zwei weitere Fälle stehen in Zusammenhang mit Alten- und Pflegeeinrichtungen außerhalb des Landkreises – die entsprechenden Kontakte zu Gesundheitsämtern und Einrichtungen wurden hergestellt.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Inzidenz im Land sinkt auf 70,7

Im Landkreis Rostock beträgt die Inzidenz am Mittwoch 37,5, in Vorpommern-Rügen 28,9 und in der Stadt Rostock 23,9. Schwerin fällt mit 87,8 wieder unter die 100, wo sich auch Ludwigslust-Parchim (58,8) und die Mecklenburgische Seenplatte (67,0) befinden. Das einzige „Hochrisikogebiet“ in MV mit 95 neuen Fällen am Mittwoch und einer Inzidenz von 210,9 ist weiterhin der Landkreis Vorpommern-Greifswald.

Der Landesdurchschnitt sinkt um weitere 5,9 Punkte auf 70,7.

AstraZeneca-Impfstoff jetzt für weitere Gruppen

Das Land hat entschieden, die Impfungen für weitere Personengruppen aus der sogenannten Prioritätskategorie 1 der ständigen Impfkommission freizugeben: Ab sofort können sich nicht nur Mitarbeiter mobiler Pflegedienste mit dem Vektor-Impfstoff impfen lassen, sondern auch weitere Berufstätige, die viel mit Senioren- und Altenpflegeheimen zu tun haben. Dazu zählen alle Personen, die regelmäßig ältere oder pflegebedürftige Personen in Alten- und Pflegeeinrichtungen behandeln oder betreuen, ohne dass sie dort angestellt sind: beispielsweise Physio- oder Ergotherapeutinnen, betreuende Haus- oder andere Fachärzte, Logopäden und Podologen.

Impfberechtigte erhalten Termin an Landeshotline

Termine für das Impfzentrum in Wismar erhalten Impfberechtigte über die Landeshotline 0385 - 2027 1115.

Ähnlich wie bei Beschäftigten mobiler Pflegedienste muss zum Impftermin eine ausgefüllte und unterschriebene Bestätigung durch eine Alten- und Pflegeeinrichtung mitgebracht werden, dass die zu impfende Person dort regelmäßig tätig ist.

Von OZ