Neukloster/Schönberg

Zum Ende der kommenden Woche stellt der Landkreis seine regelmäßigen mobilen Impfangebote in den Amtsbereichen ein. Die letzten Termine sind: 14. März in der Schönberger Palmberghalle (Rudolf-Hartmann-Straße 2a), am 16. März in Gadebusch bei der freiwilligen Feuerwehr (Agnes-Karll-Straße 46), am 17. März im Rathaus Neukloster (Hauptstraße 27). An allen Orten wird jeweils von 14 bis 18 Uhr geimpft.

Personal wird woanders gebraucht

Danach können Corona-Schutzimpfungen bei folgenden Ärzten vereinbart werden: Praxis Rehbein/ Sommerfeld in Schönberg, Praxis Thiess in Gadebusch und Praxis Müller/Holbe in Neuburg. Natürlich gibt es noch zahlreiche weitere Arztpraxen im Landkreis Nordwestmecklenburg, die Impfungen gegen Covid19 durchführen. „Wir legen den Impfbetrieb nun zunehmend in die Hände der niedergelassenen Ärzte und dort ist er sehr gut aufgehoben. Schon jetzt decken die Ärzte in ihren Praxen einen Großteil des Impfbetriebes ab“, so Landrat Tino Schomann (CDU). Die Gründe für die Einstellung der mobilen Impfungen sind zum einen, dass durch die gestiegene Impfquote, zum anderen aber auch, dass der Landkreis sich personell umstellen muss, um die Aufnahme von aus der Ukraine geflüchteten Menschen zu bewältigen und bestmöglich zur gewährleisten.

Von OZ