Wismar

Kinderdemenz – ein Wort, das einfach nicht zusammenpassen will. Hinter der Krankheit verbirgt sich eine besonders grausame Form der Demenz, die zur sogenannten Neuronale Ceroid Lipofuszinose gehört. Kurz: NCL. Laut NCL-Stiftung, die in Hamburg sitzt, leiden etwa 700 Kinder in Deutschland an dieser Krankheit. Eines von ihnen lebt in Travemünde. Dem Mädchen wollen nun engagierte Angler aus Nordwestmecklenburg helfen. Am 29. Juni laden sie zu einer Charity-Aktion in den Wismarer Westhafen.

Von dort werden drei Kutter Richtung Wismarbucht ablegen. Rund 100 Leute haben sich schon angemeldet, die mit dem Ticket für den Angelausflug die Aktion unterstützen. Denn ein Teil des Geldes geht an den NCL-Verein, der auch betroffene Familien unterstützt.

Die Krankenkasse zahlt nicht alles

„Sie ist die Tochter von einem Angelfreund“, berichtet Marco Tarnowski, einer der Organisatoren. Nun wollen die Angler aus Nordwestmecklenburg helfen. Denn: „Die Krankenkasse zahlt nicht alles. Es gibt neben den Behandlungen viel drumherum, das auch Geld kostet“, weiß er.

Frank Lünenschloss ist der Vater des erkrankten Mädchens. Er berichtet: „Für uns ist eine Welt zusammengebrochen, als wir von der Krankheit erfahren haben.“ Damals war seine Tochter sechs Jahre alt, inzwischen ist sie 15. Dass die Angler um Corin Zobel und Marco Tarnowski eine so große Aktion auf die Beine gestellt haben, beeindruckt den Travemünder: „So eine große Anteilnahme von Freunden und Anglern – das kann man mit Worten nicht beschreiben.“ Es sei gut, wenn diese Erkrankung mehr Aufmerksamkeit bekomme. Und er weiß: „Wir müssen für unsere Tochter jetzt stark sein und gesund bleiben.“

Was ist NCL? NCL steht für Neuronale Ceroid-Lipofuszinosen und ist die Bezeichnung für die häufigsten erblichen neurodegenerativen, das heißt Hirnabbau-Erkrankungen, des Kindes- und Jugendalters. Etwa eines von 30 000 Kindern ist betroffen. Es handelt sich bei den NCL um eine Gruppe von Erkrankungen, die sich in ihrem Krankheitsbild sehr ähneln: Es kommt zu geistigem Abbau, Erblindung, Bewegungsstörungen und epileptischen Anfällen. Bis jetzt gehören die NCL zu den unheilbaren Erkrankungen. Eine wichtige Voraussetzung für das Finden einer Heilmethode ist es, den noch weitgehend unbekannten Mechanismus zu erforschen und zu verstehen, durch den die Nervenzellen absterben.

Mehr als 90 Sponsoren haben sich schon beteiligt

Inzwischen sind schon mehr als 3500 Euro an Spenden eingegangen. Bisher haben 94 Sponsoren die Aktion unterstützt, auch mit Sachspenden. Die Plätze auf den drei Kuttern sind zwar alle schon belegt. An Land gibt es jedoch auch ein Programm für Menschen, die dem NCL-Verein und somit auch der betroffenen Familie aus Travemünde helfen wollen.

„Wir haben verschiedene Aktionen vorbereitet. Es wird eine Tombola geben, Kinderschminken und auch was zu essen“, sagt Marco Tarnowski. Viele Händler aus der Region werden sich beteiligen. Zu den Sponsoren zählen unter anderem der Real in Kritzow, Pizza-Poel, der Rewe auf Poel, Angel-Joe, das Bootstreffen Warnemünde und viele mehr.

Angler suchen weitere Unterstützer

Gesucht werden noch Leute, die ein oder zwei Pavillons für schlechtes Wetter stellen können. Zudem müssen noch Dixi-Toiletten gemietet werden – allerdings nur für einen Tag. Das ist laut Marco Tarnowski nicht so einfach. Denn die mobilen Toilettenhäuschen werden meistens nur wochenweise vermietet. Auch über weitere finanzielle Unterstützung würden sich die Angelfreunde freuen. Wer helfen will, kann sich per Mail an myfishingday24@yahoo.com oder unter Telefon 01 70/2 40 14 25 bei Marco Tarnowski melden.

Eines ist dem engagierten Angler noch wichtig: „Es sind natürlich auch Nicht-Angler willkommen.“

Mehr zum Thema:

Bewegung und Musik gegen Demenz

Angler spenden für demenzkranke Kinder in Nordwestmecklenburg

Was ist NCL?

Michaela Krohn