Wismar/Grevesmühlen

Es war die Losnummer 3832, die das weitere Freizeitleben von Klaus Dextor bestimmen sollte. Im Jahr 2014 war er gemeinsam mit seiner Ehefrau Ilona Dextor nach Lüneburg gefahren. Ihr Ziel: der Fantag der ARD-Serie „Rote Rosen“. Hunderte Fans waren auf dem Studiogelände, um einmal hinter die Kulissen zu schauen und mit Schauspielern ins Gespräch zu kommen – Ilona und Klaus Dextor aus Grevesmühlen mittendrin. Beide nutzten auch die Gelegenheit, an einer Verlosung teilzunehmen. Während seine Frau leer ausging, zog Klaus Dextor den Hauptgewinn: eine Komparsenrolle in der Serie.

Wenige Wochen später fuhr das Ehepaar also erneut nach Lüneburg, um den Gewinn einzulösen. Noch heute zeigt sich Klaus Dextor total begeistert. „Es fanden ausschließlich Studioaufnahmen statt“, erinnert sich der 69-Jährige, der bis vor fünf Jahren auf der Wismarer Werft arbeitete. Am Set dargestellt war ein Restaurant mit Bar. Seine Frau und er hatten die Aufgabe, am Tisch zu sitzen. Sie mimten Gäste des Lokals. „Wir durften nicht sprechen, sondern sollten nur unsere Münder bewegen, so als würden wir uns unterhalten“, erinnert sich Ilona Dextor lachend. Um Schuhgeräusche zu vermeiden, wurden sie mit Filz beklebt. „Es musste total still sein“, berichtet die 65-Jährige.

Bei „Rote Rosen“ Blut geleckt

Einen Tag lang waren die Grevesmühlener am Set. „Sie haben gleich Szenen von insgesamt vier Folgen gedreht“, erinnert sich Klaus Dextor. „Die Erfahrung kann uns keiner mehr nehmen“, freut sich der Rentner. Klamotten für ihren Auftritt hatten sie dabei. Nur sein Schlips gefiel dem Regisseur nicht wirklich. Er bekam einen neuen gestellt – und vergaß am Ende vor lauter Aufregung seinen eigenen am Drehort. Nun ist er im „Rote Rosen“-Fundus. Und wer weiß, der eine oder andere Komparse nutzt ihn vielleicht noch?!

Mit diesem Auftritt hat der gebürtige Oberlausitzer Blut geleckt. Nur kurze Zeit nach dieser Erfahrung entdeckte er eine Anzeige in der Zeitung, mit der die Agentur Komparsenfischer aus dem schleswig-holsteinischen Geltorf Nebendarsteller ohne Sprechrollen für die ZDF-Vorabendserie „Soko Wismar“ suchte. Für ihn stand fest: Dort bewirbt er sich – übrigens wie Hunderte andere, die ebenso daran interessiert waren. „Ich wurde nach Wismar eingeladen, sprach vor und sie haben Fotos von mir gemacht“, erinnert er sich. Und dann plötzlich die Nachricht: Er darf dabei sein. Seitdem gehört er zum festen Komparsen-Stamm.

Zu sehen war er bereits als Radfahrer, Fußgänger und als Mitarbeiter der Kriminaltechnischen Untersuchung (KTU). „In der Rolle bin ich komplett verhüllt und kaum zu erkennen“, gibt er zu. Auch einen Hausmeister stellte er schon dar. „Dafür sollte ich möglichst Kleidung mitbringen“, erinnert er sich. In ihrem Bekannten- und Verwandtenkreis haben Ilona und Klaus Dextor nach einem „Blaumann“ gefragt und tatsächlich einen bekommen. „Der hat es aber nicht ins Fernsehen geschafft, ich habe am Drehtag dann doch einen blauen Kittel vom Team bekommen“, berichtet er.

„Ich mache es aus Spaß an der Freude“

Zuletzt mimte er einen schreienden Demoteilnehmer und lag direkt neben einer „Leiche“. „Ich habe ordentlich gefroren“, erinnert er sich. Diese Folge ist noch nicht ausgestrahlt worden – und mehr verraten wir an dieser Stelle auch nicht. Im November vergangenen Jahres stand er dafür vor der Kamera. Das Filmteam hat nun Winterpause. Im März geht es wieder los. Jedes Mal aufs Neue muss er sich für eine Rolle bewerben. „Ich bekomme eine Mail von der Agentur und kreuze an, welche Rolle ich machen würde“, erzählt er. Gerne würde er auch mal einen Polizisten spielen. „Aber dafür bin ich wohl zu alt“, sagt er lachend.

Lohnt sich eine Komparsenrolle finanziell? Klaus Dextor hüllt sich in Schweigen. Viele Produktionsfirmen zahlen 50 bis 200 Euro – je nach Auftritt. Mitunter sind die Komparsen dafür aber bis zu zwölf Stunden auf den Beinen. Reich werde man davon also nicht, „ich mache es hauptsächlich aus Spaß an der Freude“, betont Klaus Dextor. Die Atmosphäre sei toll, die Leute cool, alle machen ihren Job grandios. Sein Lieblingsschauspieler des Soko-Teams ist übrigens Dominic Boeer, der in der Serie Polizeihauptmeister Lars Pöhlmann spielt. Alle Darsteller seien nett, so Dextor, aber Boeer sei besonders sympathisch, schwärmt er.

Und bleibt er dabei? Mit der Antwort wartet Klaus Dextor nicht lange. „Na klar!“ Nur im Sommer muss er ein paar Wochen aussetzen. „Ich helfe ja noch im Piraten Open Air in Grevesmühlen aus. Dort geht es am 20. Juni wieder los“, freut er sich. Ab September steht er dann wieder für Soko Wismar bereit. Eine Rolle jedoch könnte er nie übernehmen – die eines Autofahrers. „Ich habe keinen Führerschein“, gesteht er. „Ich habe nie einen gebraucht und nun muss ich auch keinen mehr machen“, winkt er ab. Zu den Drehtagen fährt ihn seine Frau und holt ihn auch wieder ab. Ein Komparse mit persönlichem Fahrdienst – nicht schlecht!

Von Jana Franke