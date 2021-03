Nordwestmecklenburgs Kreistagspräsident Klaus Becker tritt zurück

Grevesmühlen

Überraschendes Ende einer über Jahrzehnte währenden politischen Karriere: Am Mittwoch hat Kreistagspräsident Klaus Becker (CDU) seinen Rücktritt erklärt. Zumindest wurde an diesem Tag die Tagesordnung für den Kreistag, der am 17. März in Grevesmühlen stattfindet, veröffentlicht. Unter Punkt 8 geht es um die Wahl eines Kreistagspräsidenten.

Becker selbst war am Mittwoch nicht zu erreichen. Doch wie Thomas Grote, Fraktionsvorsitzender der Christdemokraten in Nordwestmecklenburg, bestätigte, habe Klaus Becker tatsächlich seinen Rücktritt erklärt. „Er hatte mit mir schon Ende vergangenen Jahres gesprochen, dass er über einen Rücktritt nachdenkt“, so Grote. Der Grund dafür liege in der angeschlagenen Gesundheit des 78-Jährigen, der seit mehr als zehn Jahren den Kreistag als Präsident führt. „Und das hat er souverän, neutral und hervorragend gemacht.“ Nicht ein einziges Mal habe er eine Sitzung verpasst.

Klaus Becker, CDU Quelle: Archiv

Ausgefallene Sitzung sorgt für Diskussionen

Bis auf den Kreistag am 18. Februar, der aufgrund der Erkrankung von Klaus Becker in Absprache mit seiner Stellvertreterin Beatrix Bräunig abgesagt worden war. Diese Absage sorgte für harsche Kritik aus den Reihen der Kreistagsmitglieder, die die Sitzung auch ohne Becker und Bräunig, die erklärte, sie sei mit der Sitzungsleitung an jenem Tag überfordert, hätten durchführen wollen. Doch dazu war es nicht gekommen. Denn auch der zweite Stellvertreter, Michael Heinze (Die Linke) war an jenem Tag nicht zu erreichen. Beatrix Bräunig trat wenige Tage später zurück, Klaus Becker hingegen verlas auf der Sondersitzung am 24. Februar eine kurze Erklärung, dass aus seiner Sicht alles rechtens gelaufen sei und er für Kritik keinen Anlass sehen. Michael Heinze entschuldigte sein Fehlen und den Umstand, dass er tagelang nicht erreichbar gewesen sei, mit seiner angeschlagenen Gesundheit. Von Rücktrittsabsichten keine Spur.

Rückendeckung aus der CDU-Fraktion

Umso überraschende kommt jetzt der Schritt von Klaus Becker. Thomas Grote weist in diesem Zusammenhang darauf hin, dass ausschließlich gesundheitliche Gründe für den Rücktritt ausschlaggebend seien. „Auch wenn der Zeitpunkt jetzt natürlich unglücklich ist.“ Wen die CDU für die Wahl des Kreistagspräsidenten, als größte Fraktion hat sie das Vorschlagsrecht, ins Rennen schicken wird, darüber herrscht noch Stillschweigen. Auch bei der SPD, die die Stelle des ersten Stellvertreters besetzen kann, ist noch nicht bekannt, wer nominiert werden soll. Michael Heinze hat sich bislang nicht geäußert, ob er ebenfalls zurücktreten wird.

Von Michael Prochnow