Wismar/Grevesmühlen

Wird Landrätin Kerstin Weiss (SPD) erneut im Chefsessel Platz nehmen oder macht Tino Schomann (SPD) das Rennen? Bei der Wahl am 25. April in Nordwestmecklenburg lag der Herausforderer knapp vorne. Am 9. Mai treten beide in einer Stichwahl gegeneinander an.

Um den Wählern die Entscheidung leichter zu machen, haben die Kandidaten folgende Fragen unabhängig voneinander vor der Kamera beantwortet: Warum sind Sie der bessere Landrat oder die bessere Landrätin? Was sind die vier wichtigsten Ziele für die kommenden Jahre.

Kerstin Weiss setzt auf Erfahrung

Die Amtsinhaberin Kerstin Weiss musste nicht lange nachdenken. Ganz klar sei sie die bessere Landrätin: „Weil ich ganz viel Erfahrung, Kompetenz und Leidenschaft für dieses Amt mitbringe.“ Sie setze sich mit ganzer Kraft für den Landkreis ein.

Auch ihre wichtigsten Ziele kann sie aus dem Stegreif abrufen und sagt, ohne zu zögern: „Als Landrätin habe ich den ganzen Kreis im Blick.“ Ihr fallen als Erstes soziale Fragen ein – Kitaplätze, der Erhalt der Schulen und die Integration der Älteren: „Sie haben den Grundstein dafür gelegt, dass es uns heute so gut geht. Ihnen gebührt unser Dank.“

Und so geht Kerstin Weiss weiter durch die Themen Wirtschaft und Infrastruktur – mit schnellem Internet, guten Straßen, einem guten Nahverkehr und ausgebauten Radwegen. „Und auch die Städte und Gemeinden liegen mir am Herzen: „Da ist es wichtig, dass wir die Kreisumlage niedrig halten, damit sie genügend Mittel zur Verfügung haben, damit sie vor Ort ganz viel für ihre Bürger tun können.

Tino Schomann will den Generationswechsel

Bodenständigkeit, pragmatisches Handeln, Innovativität und Transparenz sind die entscheidenden Ziele von Herausforderer Tino Schomann (CDU). Vor allem gelte es nun, die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Kreisverwaltung zu motivieren. „Ich möchte den Führungsstil ändern und die Mitarbeiter wieder eigenständig handeln, ihre eigenen Ideen entwickeln lassen, damit sie hoch motiviert an die Arbeit rangehen“, führt er aus und bringt es auf den Punkt: „Ich werde den autoritären Führungsstil zu einem teamorientierten und kooperativen wandeln.“ Das motiviert dann auch die Mitarbeiter und im nächsten Schritt merken es dann auch die Bürger sowie die Städte und Gemeinden. „Der Landkreis muss sich als Dienstleister verstehen und die Bürger müssen merken, dass sie ernst genommen werden.“

Als Landrat wolle er die Politik für die Bevölkerung verständlicher und vor allem transparenter machen. Erklärtes Vorhaben ist, mit jährlich stattfindenden Kreisbürgerversammlungen zu erreichen, dass sich die Bürger jährlich mit dem Landrat und den Fachdienstleitern treffen und Fragen stellen können. „Als Landwirt muss ich tagtäglich überlegen, welche Ziele und welche neuen Ideen ich entwickeln möchte, um meinen Betrieb am Laufen zu halten. Das Gleiche setze ich auch im Landkreis voraus.“ Es gehe darum, neue Lösungsansätze zu finden, um entsprechend auch neue Ideen zu entwickeln, „damit nicht der stringente Politikbetrieb voranschreitet“.

Ein Knackpunkt sei auch der Busverkehr im Landkreis. „Der muss dringend in die Fläche, in die Gemeinden“, meint er. Ist keine Schule, fährt auch kein Bus. „Das muss dringend geändert werden.“

Und warum ist er der bessere Landrat? „Weil ich mit meinen jungen 33 Jahren schon viele kommunalpolitische Erfahrungen habe. Ich leite einen Generationswechsel ein und bringe frischen Wind in die Verwaltung.“ Als Jungunternehmer sehe er von außen andere Ziele, andere Wege, andere Lösungsmöglichkeiten. „Die Verwaltung braucht frischen Wind, damit die Politik bürgernäher, lebhafter und transparenter wird. Und dafür trete ich an.“

Weiteres Duell der Kandidaten

Für alle, denen diese Selbstauskünfte nicht reichen, gibt es eine weitere Möglichkeit, die Kandidaten direkt miteinander zu vergleichen: Am kommenden Dienstag werden Kerstin Weiss und Tino Schomann im Duell gegeneinander antreten. Die OZ zeichnet die Videoschalte auf und wird sie anschließend veröffentlichen. Alle interessierten Leser haben die Möglichkeit, vorab Fragen an die beiden Kandidaten zu stellen. Die können Sie uns per Mail zukommen lassen: wismar@ostsee-zeitung.de oder grevesmuehlen@ostsee-zeitung.de.

Von Juliane Schultz und Jana Franke