2021 und 2022 sind die Nosferatu-Jubiläumsjahre für Wismar. Vor 100 Jahren wurde der Urvampirfilm in Wismar gedreht und kam in die Kinos. Das Projekt „Vampir 21“ mit der „NosferaTour“ und den Großfiguren ist eine von verschiedenen Aktionen in Nosferatus heimlicher Heimatstadt.

Maskenbauer Lars Maué vom Verein „Kulturmühle Wismar e.V.“ hat schon manches Mal mit seinen Großfiguren in Wismar für Hingucker gesorgt. 2018 ließ er zur NDR-Stadtwette seinen riesigen Vampir über den Marktplatz huschen. 2017 agierten Großfiguren beim Reformationstheaterprojekt „Freiheit und Glauben“.