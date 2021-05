Nosferatu-Jubiläum in Wismar: Baustart für vier Meter hohe Figuren

Wismar

So können die Wismarer ihren Nosferatu wieder zum Leben erwecken! „Wir bauen die vier Meter hohen Großfiguren: Nosferatu, seine Opfer und Vampirjäger“, erzählt Lukas Ditzel aus dem Orga-Team und der offenen Werkstatt. Dreimal die Woche wird im Hof des Hauses Hinter dem Chor 13/15 die nächsten Wochen gewerkelt. Und: „Jeder, der Lust hat, kann mitmachen!“ Denn es werden dringend helfende Hände gebraucht, jetzt beim Bauen und später bei der Umsetzung der inszenierten Führung durch die Stadt auf den Spuren von Nosferatu.

Nosferatu-Jubiläum

Aber von vorne. 2021 und 2022 sind die Nosferatu-Jubiläumsjahre für Wismar. Vor 100 Jahren wurde der Urvampirfilm in Wismar gedreht und kam in die Kinos. Das Projekt „Vampir 21“ mit den Großfiguren ist eine von verschiedenen geplanten Aktionen in Nosferatus heimlicher Heimatstadt.

Maskenbauer Lars Maué vom Verein „Kulturmühle Wismar e.V.“ hat schon manches Mal mit seinen Großfiguren in Wismar für Hingucker gesorgt. 2018 ließ er zur NDR-Stadtwette seinen riesigen Vampir über den Marktplatz huschen. 2017 agierten Großfiguren beim Reformationstheaterprojekt „Freiheit und Glauben“.

Und wieder laden seine Frau Johanna Kanka-Maué und er die Menschen ein, sich mit zu engagieren und Theater für Wismar und mit den Wismarern zu gestalten. „Erst mal geht es nur um den Bau der Großfiguren“, erklärt er. In den nächsten Wochen entstehen die bis zu sechs Figuren, die größte wird vier Meter hoch.

Taucherausrüstung

Am Funktionsmodell erklärt Lars Maué, wie er den riesigen Figuren das Laufen beibringt. „In jeder Figur steckt ein Mensch, der durch den Bauchnabel nach draußen gucken kann“, zeigt er. Das Gewicht der Figur wird mit dem System, mit dem sonst Taucher ihre schweren Sauerstoffflaschen auf den Rücken tragen, gut verteilt.

Der Rest ist eine stabile Leichtbaukonstruktion mit Material aus dem Baumarkt. Denn zu schwer dürfen die Figuren logischerweise nicht werden. „Wir müssen mit Wind rechnen, immer!“, weiß Lars Maué. Drei, vier Leute um die Großfigur herum sorgen für die Bewegung der Arme, des Kopfes und sichern mit Seilen die Konstruktion ab.

„Die Stoffe müssen leicht und durchlässig sein“, erklärt Johanna Kanka-Maué. Sie ist dafür zuständig, die großen Figuren einzukleiden. Gleichzeitig müsse der Stoff stabil sein. „Wir haben mal ein drei Meter hohes Känguru gebaut, bei dem der Spieler aus dem Beutel guckt. Das war schwieriger“, lacht sie.

Mitmachen

Menschen ab 16 Jahren können mitmachen und den Bau der Großfiguren begleiten. „Wir haben dazu einen Kalender online, in dem sich die Interessenten eintragen können“, erzählt Lukas Ditzel das coronakonforme Vorgehen, damit es nicht plötzlich voll im Bauhof in der Wismarer Altstadt (Hinter dem Chor 13/15) wird. Vorkenntnisse brauchen die Bauhelfer nicht, Lars Maué erklärt seine Geheimnisse des Großfigurenbaus.

Auch beim Schneidern und dann später bei der Stückinszenierung können und sollen die Wismarer helfen und sich so mit ihrem Vampirfilm „made in Wismar“ auseinandersetzen. „Mit den Großfiguren ziehen wir dann durch die Stadt und spielen einzelne Szenen“, erklärt Lars Maué. Das Skript dazu, die Ideenskizze, hat er im November und Dezember 2020 geschrieben, dank Förderung vom Landkreis.

Sowieso wird das Projekt dank Förderungen der Hansestadt Wismar, des Landkreises und der Wismarer Bürgerstiftung möglich, dazu Unterstützung durch das Wismarer Digital-Netzwerk „Pocketmark(e)t“. Unter www.vampir21.pocketmarkt.de und bei Instagram (Nosferatour.de) gibt es deswegen auch weitere Informationen und den Kalender für helfende Hände.

Ergebnisoffen

Aber was dann mit den Figuren genau passiert, wie die Figuren agieren, was Nosferatu und seine Opfer erleben, wie die Zuschauer vielleicht mit eingebunden werden bei dieser „NosferaTour!“, so der Titel des Gesamtprojekts, ist offen. „Wir arbeiten immer ergebnisoffen“, erklärt Lars Maué seinen theaterpädagogischen Ansatz.

Die Figuren nehmen ihre Zuschauer mit auf eine „NosferaTour“, auf eine Tour durch Wismar. Die Stadt mit ihren Kirchen ist die Kulisse. Mit Glück wird es nach den Ferien den ersten Probelauf geben, aber das ganze große Spektakel ist erst für den August 2022 geplant. Ohne Corona, dafür mit szenischem Spiel im Licht der untergehenden Wismarer Sonne. Eben dann, wenn die Vampire langsam wach werden.

Grünes Licht für die Horrorkomödie „Nosferatu“ in St. Georgen Gute Nachrichten für den Wismarer Theatersommer in St. Georgen. Die Aufführungen vom 16. Juli bis zum 7. August dürfen in der Kirche stattfinden. Inszeniert wird „Nosferatu – eine Horrorkomödie“, der Kartenverkauf beginnt im Juni 2021. Im Stück werden die Gäste zu den Dreharbeiten von vor 100 Jahren entführt. „Zum Staunen, zum Gruseln, zum Lachen, zum Weinen“ und „Eine Hommage der Filmarbeit des ersten Oscar-Gewinners Friedrich Wilhelm Murnau“, wirbt die Webseite www.theatersommer-wismar.de. Dort gibt es auch weitere Informationen und die Möglichkeit, Karten zu reservieren beziehungsweise ab Juni zu kaufen.

Von Nicole Hollatz