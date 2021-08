Wismar

Drei Wochen lang hat sich der Theatervorhang geöffnet, wenn auch nur im übertragenden Sinne. Denn einen Vorhang hat es vor der Bühne in der Wismarer Georgen-Kirche nicht gegeben. Trotzdem ist dort großartiges Theater aufgeführt worden – dank der Schauspieler der Horrorkomödie „Nosferatu – ein Drehtag des Grauens“. Seit Mitte Juli haben die Darsteller jeweils donnerstags bis sonnabends zwei Vorstellungen gegeben und viele Gäste sind gekommen, um sie anzuschauen. Der Veranstalter freut sich über rund 3600 Besucher, die bis zur letzten Vorstellung am 7. August gezählt wurden.

Theatersommer-Theater geht in die nächste Runde

„Das sind im Durchschnitt 160 pro Aufführung. Damit sind wir sehr zufrieden“, betont Produktionsleiter Frank Markwardt. Das neue Konzept, eine Komödie mit regionalem Bezug zu zeigen, sei gut beim Publikum angekommen. Ob es eine Nosferatu-Fortsetzung im kommenden Jahr geben wird, steht noch nicht fest. Aber: „Das Theatersommer-Theater geht auf jeden Fall weiter“, verspricht er.

Dreharbeiten in Wismar vor 100 Jahren

Der Stummfilm über den Vampir „Nosferatu“ ist in den 1920er Jahren zu großen Teilen in der Hansestadt Wismar gedreht worden und gilt als „Mutter aller Horrorfilme“. Das Theater-Team um Regisseur Holger Mahlich hat den ersten Drehtag nachgestellt auf witzige, skurrile und dämonische Weise. Während die Darsteller auf der Bühne so getan haben, als würden sie den Film drehen, wurden auf einer Leinwand die Originalszenen gezeigt.

Die Dreharbeiten sind vor 100 Jahren durchgeführt worden, 2022 ist dann die Premiere des Films 100 Jahre her – so wäre eine weitere Nosferatu-Inszenierung zumindest denkbar. Aber auch die William Shakespeare-Tragödie Hamlet. Die sollte im vergangenen Jahr gezeigt werden, ist dann aber wegen der Corona-Pandemie abgesagt worden.

Zum Programm gehörte auch eine komplett barrierefreie Vorstellung mit Gebärden- und Schriftsprache.

Von Kerstin Schröder