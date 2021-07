Pünktlich mit Beginn des Nosferatu-Theaters in Wismar gibt es etliche Souvenirs des Stummfilm-Klassikers, der vor 100 Jahren in Wismar gedreht wurde. Auch Läden haben schon Interesse angemeldet, sie in ihr Sortiment aufzunehmen. Was es alles gibt und wo Sie es kaufen können, erfahren Sie hier.