Dorf Mecklenburg

Über die Weihnachtsfeiertage und den Jahreswechsel vermittelt das Tierheim in Dorf Mecklenburg keine Vierbeiner, damit vor allem Hunde und Katzen nicht zu unüberlegten Geschenken werden. „Doch für Olli machen wir eine Ausnahme, weil es ein Notfall ist“, betont Tierheim-Leiterin Doreen Kuhn. Der junge Rottweiler brauche dringend einen Ort, an dem er zur Ruhe kommen kann. Denn im Tierheim wird „Olli“ mit jedem Tag aufgeregter und hippeliger.

„Er kann wegen der anderen Hunde einfach nicht abschalten, der Alltag ist ihm hier zu laut und das stresst ihn. Er nimmt einfach nicht zu“, erklärt Katharina Rauch. Die gelernte Tierpflegerin wird von allen nur Kaddie genannt. Sie arbeitet zwei Tage in der Woche in Dorf Mecklenburg und kümmert sich dann auch um „Olli“. Der geht gerne mit der 29-Jährigen spazieren und schmiegt sich oft verschmust an sie.

„Olli“ ist manchmal ungestüm

Wie alt „Olli“ ist, steht nicht genau fest. „Aber er ist noch jung und entwickelt sich“, sagt Doreen Kuhn. Damit er weiterhin anhänglich und folgsam bleibe, soll er ein neues Zuhause mit Familienanschluss bekommen oder zumindest erst einmal eine Pflegestelle.

Der schwarze Rüde ist schon das zweite Mal im Tierheim. Im März 2021 ist er gefunden und danach erfolgreich vermittelt worden. Weil aber aufgrund von Trennung zu wenig Zeit für ihn geblieben ist, musste ihn die Familie wieder abgeben. „Er ist gegenüber Menschen sehr offen. Schmusen und Futtersuchspiele gehören zu seinen Lieblingsbeschäftigungen“, berichten die Tierheim-Mitarbeiter.

Manchmal sei er etwas ungestüm. Deshalb sollten kleinere Kinder nicht zum neuen Zuhause gehören. Größere standfeste Mädchen und Jungen wären kein Problem. Mit ruhiger Konsequenz von erfahrenen Hundebesitzern würde sich das ungestüme Verhalten aber recht schnell legen.

Panik in der Tierarzt-Praxis

Mit dem Auto fährt „Olli“ noch nicht so gerne mit. Das müsse noch geübt werden. Auch den Tierarzt besuche er nicht so gerne. Da gerate er vor Angst regelrecht in Panik. Auch Wasser mag er bislang überhaupt nicht. „Aber seine neue Familie könnte ihm vielleicht beibringen, wie toll es ist, an heißen Tagen ein kühles Bad zu nehmen.“ Die Pfleger hoffen auf eine schnelle Vermittlung: Ihr Fazit: Er ist ein toller Rüde.

Tierpflegerin Katharina Rauch mit Rottweiler "Olli" Quelle: Kerstin Schröder

15 Hunde leben zurzeit im Tierheim. Dessen Team ist dringend auf Unterstützung angewiesen – deshalb organisiert es jedes Jahr ein „Weihnachten für Tiere“, um Geld- und Sachspenden zu sammeln. Die Aktion musste, wie im vergangenen Jahr, wegen der Corona-Pandemie ausfallen. Dennoch sind Spenden eingegangen, vor allem in der Vorweihnachtszeit. „Für die großartige Unterstützung, auch das ganze Jahr über, möchten wir uns recht herzlich bedanken“, so Doreen Kuhn.

Wer „Olli“ zu sich nehmen möchte, kann sich telefonisch im Tierheim melden (03841 / 790179).

Von Kerstin Schröder