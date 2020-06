Nun doch: Zierow kommt raus aus dem Funkloch

Zierow

Gute Nachrichten für die Teilnehmer an der Aktion „Wir jagen Funklöcher“: Die Telekom nimmt weitere 180 Bewerbungen in ihr Ausbauprogramm 2021/2022 auf und versorgt sie mit LTE. Mit dabei ist auch die Gemeinde Zierow. Bürgermeister Franz-Josef Boge freut sich über die Entscheidung. Denn die Mobilfunkverbindungen in der Gemeinde seien mittelprächtig bis schlecht.

Deshalb hätte es in der Vergangenheit immer wieder Gespräche mit der Telekom gegeben. „Allerdings ist ein Ausbau bislang immer abgelehnt worden, weil es nicht genug Kundschaft gab“, erklärt er. Dass es nun eine positive Wendung gebe, sei großartig. Wo der Mast aufgestellt wird, ist noch nicht klar. „Wir haben in den zurückliegenden Verhandlungen mehrere Standorte vorgeschlagen, auf privaten und kommunalen Flächen“, ergänzt Franz-Josef Boge.

Walter Goldenits, Technikchef der Telekom Deutschland, freut sich für die Kommunen, die sich an Aktion „Wir jagen Funklöcher“ beteiligt haben und die jetzt zum Zug kommen. „Wir werden die Zahl der Masten, die wir mit dem Projekt bauen, auf über 300 steigern. Eigentlich waren wir von 50 Gewinnern ausgegangen, aber wegen des großen Erfolgs und der riesigen Beteiligung in ganz Deutschland werden wir jetzt sechsmal mehr Masten bauen. Es zeigt sich, dass, wenn Politik, Bürger und Anbieter an einem Strang ziehen, auch besonders herausfordernde Funklöcher beseitigt werden können“, so Goldenits.

Standorte bereits geprüft

Mit den zusätzlichen 180 Zusagen unterstreicht die Telekom, wie wichtig ihr die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Gemeinden im Mobilfunkausbau ist. Bereits im Februar hatte die Telekom die ersten 50 Gewinner bekanntgegeben, die noch in diesem Jahr einen Funkmast bekommen sollen. Mit Vielbach und Dettelbach sind in zwei dieser Gemeinden die Funkmasten bereits in Betrieb und das Funkloch geschlossen. In den 50 weiteren Gewinnerkommunen, die im April bekanntgegeben wurden, soll der Ausbau ebenfalls noch in diesem Jahr starten.

Die Funknetzplaner der Telekom haben die von den Kommunen vorgeschlagenen Mobilfunk-Standorte bereits geprüft. Ab Ende des Jahres werden Vor-Ort-Termine stattfinden, um festzustellen, ob der Standort tatsächlich nutzbar ist. Anschließend wird ein Mietvertrag zwischen Telekom und der Kommune beziehungsweise dem Standortbesitzer abgeschlossen. Danach beginnt der Bau des Mobilfunkmasts.

