Neue Kindertagesstätte in Dambeck - Nur bei schlechtem Wetter geht’s in die Hütte: So werden Kinder in der Natur- und Wald-Kita betreut

Die Einrichtung soll am 1. April eröffnen. Nur bei schlechtem Wetter spielen, schlafen und essen die Kinder in einer modernen Schutzhütte. Ansonsten sind sie draußen unterwegs. Noch gibt es freie Betreuungsplätze.