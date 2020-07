Nur kaltes Wasser in der Kita Neukloster: Das sagen die Verantwortlichen dazu

Neukloster

In der Kita am Sonnenkamp in Neukloster läuft nur kaltes Wasser aus den Leitungen – jedenfalls in dem Bereich, den die älteren Kinder besuchen. Warmes Wasser gibt es zurzeit nur in der Krippe für die Kleinsten. Kinder, die sich in der Kita die Hände waschen wollen, müssen tapfer sein und sich mit kaltem Wasser begnügen. Dies dürfte gerade auch in Zeiten einer Coronavirus-Pandemie, bei der häufiges Händewaschen auch für Kinder mit zum Alltag zählt, zumindest unangenehm sein. Die Stadt Neukloster hat als Kita-Träger bereits reagiert. Bis Ende des Jahres soll das Problem behoben sein. Beschwerden von Eltern gab es dennoch.

Gesundheitsamt : Warmes Wasser muss nur „bei Bedarf“ zur Verfügung stehen

Beim Gesundheitsamt des Landkreises Nordwestmecklenburg habe es eine Anfrage dazu gegeben. Das bestätigt Hygieneingenieurin Gundel Krija. „Derzeit gibt es in einigen Bereichen der Kindertagesstätte kein warmes Wasser, beziehungsweise es müsste unverhältnismäßig lange ablaufen, damit das warme Wasser an allen Entnahmestellen ankommt“, erklärt Gundel Krija.

In der Praxis bedeutet dies, dass im Kindergartenbereich nur kaltes Wasser zur Verfügung stehe. „Aber im Krippenbereich, sowohl im Altbau als auch im Anbau, ist die Warmwasserversorgung gesichert“, fügt die Hygieneexpertin hinzu. „Grundsätzlich müssen Handwaschbecken mit fließendem Wasser zur Verfügung gestellt werden. Nur bei Bedarf ist Warmwasser bereitzustellen“, so Krija weiter. Wann ein Bedarf besteht, habe der Gesetzgeber aber nicht festgelegt. Aus dem Gesundheitsamt des Landkreises heißt es dazu dennoch: „Aus gesundheitlicher Sicht ist die derzeitige Situation in der Kindertagesstätte – wie beschrieben – nicht zu beanstanden.“

"Es handelt sich hier nicht nur um eine kleine Maßnahme. Es müssen umfangreiche Arbeiten durchgeführt werden.“ Frank Meier (parteilos), Bürgermeister von Neukloster. Quelle: Haike Werfel

Bürgermeister: Ende des Jahres sollen Probleme behoben sein

Neuklosters Bürgermeister Frank Meier (parteilos) versucht zu beruhigen: „Ende des Jahres werden die Probleme behoben sein.“ Aus dem Gesundheitsamt heißt es zudem, dass es im September wieder überall warmes Wasser geben soll. Das Problem im Kindergarten sei laut Bürgermeister jedoch keine Bagatelle. „Das ist kein kleines Problem, das ein Handwerker schnell beheben kann“, so Meier. In den Steigleitungen aus dem Keller seien Korrosionen aufgetreten. Die Edelstahlleitungen seien erst um die Jahrtausendwende eingebaut worden. Umso ärgerlicher findet auch Neuklosters Verwaltungschef, dass nach so kurzer Zeit Löcher in den Leitungen aufgetaucht seien. Die ziehen nun umfangreiche Sanierungsarbeiten nach sich, die aber auch andere Bereiche der sanitären Anlagen betreffen. Rund 100 000 Euro sollen die Arbeiten kosten. Das Geld stammt zum Großteil aus Fördermitteln.

Die Planungen für die Sanierung seien abgeschlossen, die Ausschreibungen laufen noch, heißt es aus dem Rathaus. Noch hat die Sanierung nicht begonnen. Kaltes und warmes Wasser soll jedoch „ab etwa September“ wieder aus den Leitungen fließen. Immerhin – noch bevor die kalte Jahreszeit beginnt. Die Sanierung der Leitungen selbst werden jedoch auch Einschränkungen für Kinder und Personal nach sich ziehen.

Von Michaela Krohn