Wismar/Bad Kleinen

Otto ist wieder zu Hause. Der Nymphensittich, der vor ein paar Tagen von der Polizei im Wismarer Ostseeblick eingefangen wurde, ist seit Donnerstagabend zurück bei seiner menschlichen Vogelmutter. Und die liebt in Bad Kleinen. Der kleine Sittich hat also Luftlinie mindestens 15 bis 20 Kilometer zurückgelegt – wenn nicht mehr.

Die gute Nachricht ereilte die Bad Kleinerin in dieser Woche, als eine Nachbarin mit der Ostsee-Zeitung zu ihr herüberkam und ihr dort das Foto von ihrem Otto zeigte. „Die Besitzerin hatte keine Hoffnung mehr, dass das Tier überlebt hat, bis sie ihren Otto in der Zeitung wiedererkannte“, sagt Jessica Lerke, Sprecherin der Polizeiinspektion Wismar.

Dann habe sie überlegt, wie der Vogel zur Besitzerin zurückkomme. Die Lösung war schnell gefunden: Die Pflegefamilie aus dem Ostseeblick, die den Vogel seit ein paar Tagen versorgte, fuhr ihn nach Bad Kleinen.

Dort erwartete ihn nicht nur seine freudige Besitzerin. Im heimischen Vogelkäfig leben noch zwei weitere Sittiche. Einen hatte die Bad Kleinerin noch hinzugekauft, nachdem Otto schon seit Wochen ausgeflogen war. Sein Partner sollte nicht allein in der Vogelvoliere leben. Nun sind sie zu dritt.

Die Nymphensittiche sind wieder vereint. Vogel Otto war mehrere Wochen ausgeflogen, bis seine Besitzerin ihn in der Zeitung wiedererkannte. Quelle: privat

Die Besitzerin berichtete der Pflegefamilie, dass Otto während seines Ausflugs zunächst noch ein paar Tage in der Dachrinne verbrachte und vermutlich in einem Vogelnest in der Nähe übernachtete. Dann verschwand er irgendwann ganz. Nun ist die Vogelfamilie wieder vereint und alle drücken die Daumen, dass das auch so bleibt.

Von Michaela Krohn