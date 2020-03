Grevesmühlen

Immer mehr Leser beteiligen sich an der OZ-Spendenaktion „Mein Baum – für unsere Zukunft“, um die Aufforstung der Wälder in Mecklenburg-Vorpommern zu ermöglichen. Auch für das Forstamt in Grevesmühlen gingen zahlreiche Beträge aus Grevesmühlen und Wismar ein. Insgesamt sind es bislang 4725 Euro. In anderthalb Wochen sollen die ersten Bäume gepflanzt werden, eine weitere Aktion folgt im Herbst im Moidentiner Wald bei Hohen Viecheln.

Wer Lust hat, zum Spaten zu greifen, ist am Sonnabend, dem 21. März, in Hamberge und im Questiner Wald willkommen. Beide Aktionen starten um 9 Uhr. Treffpunkt in Hamberge ist direkt vor dem Dorfeingang. Im Questiner Wald können sich die Helfer 300 Meter vor dem Ortseingang Questin rechts in den Wald begeben. Der Treffpunkt ist nach 400 Metern im Wald an der Kreuzung ausgewiesen.

„Insgesamt werden 6000 Bäume gepflanzt“, verrät Forstamtsleiter Peter Rabe. Mit 2000 Roteichen wird der Questiner Wald bereichert, der Everstorfer Forst mit 4000. Die Bäume werden auf insgesamt 8000 Quadratmeter gepflanzt und sollen Fichten ersetzen, die in den vergangenen heißen Sommern an der Trockenheit litten und von Borkenkäfern befallen worden waren. „Wir freuen uns, wenn zum ,Tag des Waldes’ auch Familien vorbeischauen“, sagt Peter Rabe. Wichtig sei, dass die Teilnehmer Spaten mitbringen.

Nach der offiziellen Eröffnung nehmen sich die Waldarbeiter des Forstamtes Zeit für die Besucher und geben Anleitungen für die Pflanzungen. „Es soll ein interessanter Waldaufenthalt werden, der gegen Mittag gemütlich mit einem kleinen Imbiss am Feuer ausklingt“, führt Peter Rabe aus.

Mit nur zwei Euro lässt sich bereits ein Quadratmeter Wald neu anpflanzen. Weitere Aktionen sind an jenem Samstag im Forstamt Billenhagen und Bad Doberan geplant. „Der Wald ist im Stress, sichtbar vor allem an seinen Bäumen. Und die Förster sind auch im Krisenmodus“, sagte Peter Rabe zum Start der Aktion. Die Hauptursache dafür sei die seit zwei Jahren anhaltende Trockenheit. Jetzt würden nicht nur die Fichten in Reinbeständen absterben, sondern im Osten des Landes sogar alte Buchen.

Konto und Spendenurkunde Zahlungsempfänger: Landesforstanstalt MV IBAN: DE 87 1500 0000 0015 0015 30 BIC: MARKDEF1150 Verwendungszweck: MeinBaumFürUnsereZukunft Verwendungszweck zweite Zeile: Forstamt Grevesmühlen Wer Geld für Aktion spendet, erhält eine Spenden-Urkunde. Die erhalten Sie unter www.ostsee-zeitung.de/meinbaum oder schreiben Sie an Ostsee-Zeitung GmbH & Co. KG, Marketing und Vertrieb, Stichwort „Mein Baum“, Richard-Wagner-Straße 1a, 18055 Rostock.

Gespendet haben: Elfriede Dankert (20 Euro), Gabi und Heiko Thiel (50), Christa und Erich Hies (10), Angelika Warncke (30), Elke und Bernhard Grohmann (100), Rüdiger Wolt (20), Lore Faasch (50), Marianne und Norbert Kammer (20), Helga Bruders (10), Dorothea und Jochen Meyer-Bothling (50), Wolfgang Boye (10), Werner Hartkopf (20), Ellinor und Hans-Jürgen Vitense (20), Hannelore Roehrich (10), Ursula und Hans-Dieter Rehsoft (20), Rose-Marie und Dietmar Stark (10), Wolfgang Pieper (20), Erwin Röder (10), Wilfried Schulmeiss (10), Monika Klatt (15), Marianne und Uwe-Christian Retzlaff (50), Edeltraut und Uwe Kahl (20), Brigitte und Jürgen Tralan (50), Marion Sundram (20), Inge und Jürgen Möller (100), Albert Ploransky (10) und Werner Wallenta (20). Wir sagen: Herzlichen Dank!

