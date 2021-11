Rostock

Die vierte Corona-Welle hat Mecklenburg-Vorpommern erfasst. Zuletzt sind im Land Rekordzahlen von mehr als 700 Neuinfektionen am Tag und eine Inzidenz deutlich über 150 gemeldet worden. Aus diesem Grund startet die OSTSEE-ZEITUNG erneut ihren OZ-Corona-Liveblog. Wir geben Ihnen, liebe Leserinnen und Lesern, unter ostsee-zeitung.de/coronablog (siehe unten) einen Überblick über die aktuelle Lage im Land, sammeln alle Beiträge zum Thema Corona, halten Sie auf dem Laufenden mit Analysen und Porträts über Menschen, die im Mittelpunkt der Pandemie stehen.

Den Liveblog hatten wir im Sommer 2021 ausgesetzt, als die Infektionszahlen niedrig waren und sich auch an den Regeln nicht mehr ständig etwas geändert hat. Diese Situation hat sich jetzt im Herbst grundlegend geändert.

Tägliches Corona-Grafik-Angebot ausgeweitet

Zudem haben wir unser tägliches Grafik-Angebot zum Thema Corona überarbeitet. Viele Leserinnen und Leser möchten sich in Kürze informieren, wie die Infektionslage im Land ist, in welchen Risikostufen sich die einzelnen Regionen befinden, wo es gerade viele Ansteckungen gibt. Dazu zeigen wir Ihnen jetzt unter ostsee-zeitung.de/coronakarte nicht nur die Risikostufen der Corona-Warnampel und die Inzidenz der Hospitalisierungsrate – also die Anzahl der Infizierten in MV, die je 100 000 binnen einer Woche. Zusätzlich finden Sie hier ab sofort auf einem Blick in jeweils einem Diagramm auch die Auslastung der Intensivstationen in den einzelnen Regionen sowie die Inzidenz der Neuinfektionen. Diese beiden Nebenkriterien bestimmen zusammen mit dem Hauptkriterium Hospitalisierung die Festlegung der Corona-Stufe.

Den täglichen Corona-Report mit allen Infos zu den Infektionszahlen, der Krankenhausauslastung und den Impffortschritten bereiten wir Ihnen übrigens weiterhin unter ostsee-zeitung.de/coronazahlen auf. Der Bericht ist in der Regel zwischen 16 und 17 Uhr online, auch am Wochenende.

OZ-Liveblog zur Corona-Pandemie:

Die Booster-Impfungen in MV müssen mit aller Kraft vorangetrieben werden

MV steht in der vierten Corona-Welle eine dritte Impfwelle bevor. Das ist wichtig, denn nur so können alle Impfwilligen vor dem Virus geschützt werden, kommentiert OZ-Redakteur Axel Büssem.

Kampf gegen die vierte Welle: Impfzentren in MV sollen schnell wieder hochgefahren werden

Nach dem Impfgipfel am Dienstag hat Gesundheitsminister Harry Glawe (CDU) verkündet, dass die Impfzentren in MV wieder hochgefahren werden sollen. Denn die Corona-Lage erreicht im Nordosten neue Negativ-Rekorde – und nach Experten kann es sogar noch viel schlimmer werden.

Interaktive Karten: Das ist die Corona-Lage in den Städten und Landkreisen von MV

Die Sieben-Tages-Inzidenz der Hospitalisierungen ist entscheidend dafür, welche Maßnahmen im Kampf gegen das Coronavirus getroffen werden. Weitere Leitkriterien sind die Sieben-Tage-Inzidenz der Neuinfektionen und die Auslastung der Intensivstationen. Die OZ zeigt die Entwicklung in interaktiven Grafiken. Letztes Update: Mittwoch, 10. November 2021.

Bund plant 3G am Arbeitsplatz: Darum ist die Wirtschaft in MV dagegen

Corona geht durch die Decke. Die vermutlich künftige rot-gelb-grüne Bundesregierung plant daher offenbar schon jetzt ein härteres Durchgreifen. Alle ungeimpften Arbeitnehmer müssen sich dann wohl täglich negativ testen lassen. Die Arbeitgeber in MV lehnen das ab.

Corona-Zahlen am Mittwoch in MV: Höchste Inzidenz seit Beginn der Pandemie

Die Lage bleibt angespannt. Mit mehr als 661 Corona-Fällen landesweit vermeldet die Landesgesundheitsbehörde wieder einen historisch hohen Tageswert – bei der Inzidenz gibt es erneut einen traurigen Rekord. Die Werte bei geimpften und ungeimpften Erkrankten variieren stark.

+++ Corona-Liveblog reaktiviert +++



Liebe Leserinnen und Leser,



aufgrund der deutlich steigenden Infektionszahlen in MV reaktivieren wir diesen Corona-Liveblog wieder. Wir halten Sie wie gewohnt an dieser Stelle über die aktuellen Entwicklungen und Beschlüsse auf dem Laufenden.



Wir hoffen, dass wir Sie so bestens informieren können.



Ihre OSTSEE-ZEITUNG





Liebe Leserinnen, lieber Leser,



vielen Dank für Interesse an unserem Liveblog zur Corona-Lage in Mecklenburg-Vorpommern. Wir begleiten das Thema hier seit Beginn der Pandemie im Frühjahr 2020 mit den wichtigsten Beiträgen des Tages – aus MV, Deutschland und der Welt.



Inzwischen liegt unser Bundesland stabil unter einer Inzidenz von zehn, die Neuansteckungen beschränken sich auf wenige Einzelfälle, es gibt glücklicherweise nur noch selten Todesopfer im Zusammenhang mit Sars-Cov-2 zu beklagen. Wir beenden deshalb an dieser Stelle unsere Corona-Berichterstattung via Liveblog.



Natürlich halten wir Sie auch weiterhin über alle wichtigen Entwicklungen in der Corona-Pandemie auf dem Laufenden, auf Instagram,



Sollte sich das Corona-Lage im Land wieder verschlechtern, werden wir gegebenenfalls unseren Liveblog fortsetzen.



Jetzt aber wünschen wir Ihnen erst einmal einen tollen Sommer – bleiben Sie gesund!



Ihre OSTSEE-ZEITUNG



Ferienstart in MV: Diese Regeln gelten jetzt bei Auslandsreisen

PCR-Test, Antigentest und Impfungen: Viele Menschen im Land wollen jetzt verreisen, doch derzeit gelten innerhalb Europas verschiedene Bestimmungen. Wo Tests erforderlich sind, wo es Erleichterungen für Geimpfte gibt und wie die Länder mit Kreuzimpfungen umgehen.

Jeder dritte Einwohner in MV hat zwei Corona-Schutzimpfungen erhalten

Die Zahl der verabreichten Corona-Impfungen in Mecklenburg-Vorpommern nimmt stetig zu. Mehr als die Hälfte aller Einwohner sind bereits einfach vor schweren Covid-19-Verläufen geschützt – und auch die Summe der Zweitimpfungen nimmt stetig zu.

Corona-Lage in MV am Montag: Nur halb so viele neue Fälle wie vor einer Woche

Kaum Neuansteckungen: Die Corona-Situation in Mecklenburg-Vorpommern bleibt auch am Montag relativ entspannt. Die Inzidenz sinkt erneut. Nach den Zahlen vom Landesamt für Gesundheit und Soziales gab es keine weiteren Corona-Todesfälle zu beklagen.

Studie: Nach Corona-Infektion kann wichtiges Hirngewebe verschwinden



Forschende haben Hirnscans von Patientinnen und Patienten verglichen – vor und nach einer Corona-Infektion. Dabei entdeckten sie, dass für das zentrale Nervensystem wichtiges Hirngewebe geschädigt war. Das könnte auf lange Sicht die Gedächtnisleistung beeinträchtigen und Alzheimer und Demenz befördern.

Corona-Entscheidungen am Dienstag: Werden Maskenpflicht und Testpflicht in MV gelockert?

Am Dienstag berät die Regierung von Mecklenburg-Vorpommern über die nächsten Erleichterungen bei den Corona-Regeln. Für Restaurantbesucher, aber auch für große Events wie die Hanse Sail könnte es wichtige Entscheidungen geben. Ein erster Überblick.

Wegen Corona im Trend: Wie Camping in freier Natur möglich ist

Der Urlaub mit Reisemobil oder Wohnwagen liegt im Trend. Reisebeschränkungen in der Corona-Pandemie haben der Entwicklung noch einmal einen kräftigen Schub verliehen. Doch nicht jeder möchte auf dicht gefüllten Campingplätzen stehen.





Nach Corona-Flaute: Dieses Kreuzfahrtschiff kommt am Mittwoch nach Wismar

In Wismar legt nach monatelanger Corona-Zwangspause wieder das erste Kreuzfahrtschiff an. Die „Hanseatic Inspiration“ der Reederei Hapag Lloyd kommt mit 163 Passagieren. Wann und wie lange es in der Hansestadt zu sehen sein wird.





Mehr Polizei am Rostocker Stadthafen: Das sind die Gründe

Am Wochenende waren deutlich mehr Polizeibeamte im Bereich des Rostocker Stadthafens unterwegs. Das soll ab jetzt auch so bleiben. Die OZ hat nachgefragt, warum die Polizei ihre Präsenz verstärkt, zu welchen Zeiten die Beamten unterwegs sind und wann eingeschritten wird.



