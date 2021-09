OZ-Eisdielentest: „Werners Eiscafé“ gewinnt in Wismar – und zieht ins Finale

Wismar

Ehepaar Greinke hat es wieder geschafft. Mit ihrem „Werners Eiscafé“ sind sie das dritte Mal in Folge zur besten Eisdiele in der Region Wismar gewählt worden. „Das ist super, wir freuen uns sehr“, sagt Detlef Greinke. Es bleibt jedoch keine Zeit, den Titel zu genießen, nachdem er es erfahren hat. Kundschaft wartet und kann sich zwischen 24 Sorten entscheiden.

Lila ist Kalles Gin Tonic, eine Kreation, die mit einem anderen Wismarer Produkt über den Tresen geht: Gin – hergestellt in der Hansestadt. „Das Eis kommt super an“, erzählt Detlef Greinke. Zusammen mit seiner Frau Bärbel hat er das Café in der Dankwartstraße 2019 eröffnet. Dorthin ist es gezogen, weil der alte Standort nach dem verheerenden Feuer am Marktplatz 2018 abgerissen werden musste.

Ohne Corona wäre Neustart noch besser verlaufen

Der Neustart ist gut verlaufen, „ohne Corona wäre es noch besser gewesen“. Auch in diesem Jahr haben die Pandemie-Einschränkungen in den ersten Monaten des Jahres für weniger Umsatz gesorgt. Aber trotzdem steht der Chef jeden Tag mit einem Lächeln im Geschäft. Große Hoffnungen, im Finale zu siegen und beste Eisdiele in Mecklenburg-Vorpommern zu werden, macht er sich nicht.

Wer wird die beste Eisdiele MV’s 2021: Stimmen Sie hier im Finale ab!

„Andere Regionen haben mehr Einwohner und Urlauber.“ Aber der regionale Titel sei ohnehin der wichtigste. Denn dort wohnen seine Kunden, die immer wiederkommen – und das anscheinend gerne, sonst hätte „Werners Eiscafé“ nicht das dritte Mal in Folge den Titel gewonnen. 151 von 245 OZ-Lesern stimmten in diesem Jahr für das Café. Auf Platz zwei und drei kämpften sich Panow’s Eisdiele in Bobitz (43) und das Wismarer Eiscafé Al Porto (28).

Regelmäßig neue Kreationen

Die Kunden bekommen regelmäßig neue Kreationen angeboten, wie Schokobretzeleis und welches, das mit Algenfarbe hergestellt wird. Im Winter, wenn es draußen kälter ist, kommt dann Pflaume-Zimt, Apfelstrudel, Spekulatius und Bratapfel in die Waffel.

