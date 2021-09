Wismar

Der OZ-Eisdielentest geht in die nächste Runde. Nachdem viele Vorschläge über die besten Eisläden in Mecklenburg-Vorpommern eingegangen sind, wird nun eine Siegereisdiele in den jeweiligen Regionen gekürt. Bis zum 12. September können die Leserinnen und Leser über ihre Favoriten abstimmen.

In der Region Wismar scheint es bereits einen Favoriten zu geben, bislang haben 256 Personen teilgenommen. Derzeit liegt Werner´s Eiscafé in Wismar mit rund 60 Prozent der Stimmen weit vorn, auf Platz 2 und 3 liegen derzeit Panows Eisdiele in Bobitz und das Eiscafé Al Porto. Ob diese es noch an die Spitze schaffen? Sie haben es in der Hand. Außerdem stehen noch zur Auswahl: Il barcetto, Eiscafé Da Ricardo sowie das Restaurant Rialto in Wismar.

Welche Eisdiele ist Ihre liebste in Wismar und Umgebung? Stimmen Sie hier für Ihren Favoriten ab. Unter allen registrierten Teilnehmern verlost die OZ ein Jahr lang Gratis-Eis in der Eisdiele der Wahl – das entspricht einem Gutschein im Wert von 500 Euro.

Von sp