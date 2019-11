Pulver-Profi aus Wismar: Nach 20 Jahren Festanstellung endlich selbstständig

Wismar

Wenn Ralf Marin (49) Gold verpulvert, dann klingelt die Kasse. Der Zierower ist Spezialist für Pulverbeschichtungen und hat sich mit Oberflächentechnik Marin (OTM) in Wismar den Traum von der eigenen Firma erfüllt. Dafür gab er nach gut 20 Jahren seinen sicheren Arbeitsplatz auf und wird für den Mut belohnt – mit gut gefülltem Auftragsbuch und dem OZ-Existenzgründerpreis.

Seit 2014 ist Ralf Marin sein eigener Chef und macht seitdem die Welt bunter: Er veredelt Radrahmen mit Glitzerschichten, verpasst Bauteilen großer Kreuzfahrtschiffe einen schützenden Anstrich und hüllt die Schätzchen von Harleyliebhabern in mattschwarze Mäntel ein. „Ich bin ein einfacher Schlosser, aber ich habe etwas daraus gemacht“, sagt Ralf Marin stolz.

Er hatte nie Angst vor der Selbstständigkeit

Marin ist ein Mann der Tat. Er redet schnell und handelt noch schneller. Angst, sich selbstständig zu machen, habe er nicht gehabt. „Ich weiß ja, dass immer wieder was rostet.“ Sobald etwas korrodiert, rückt er mit Druckstrahler und Rostschutz an. Wegducken ist nicht seine Sache – weder bei Kunden noch Geschäftspartnern gegenüber. Marin: „Ich bin Tennisspieler. Mein Motto: immer in die Vorhand gehen!“

Zum Mut gesellt sich das Glück: Kaum hat Ralf Marin 2016 seine Produktionshalle an Wismars Westtangente eröffnet, siedelt sich einen Steinwurf entfernt MV Werften an. „Heimspiel“, scherzt Marin. Der Werften-Verbund ist heute sein Hauptauftraggeber.

Die neuste Bestellung der Bootsbauer duscht Marins Sohn, Kristian Kny, gerade ab. Mit einer Sprühpistole nebelt er Türrahmen mit Farbpigmenten ein. Der 27-Jährige wirbelt auch privat ordentlich Staub auf: Kny ist Landesmeister im Motocross. Dass sein „Krischi“ in seiner Firma Gas gibt, macht Ralf Marin stolz. „Ich war so glücklich, als er mich gefragt hat, ob er hier mitmachen kann.“ Er hofft, dass sein Sohn eines Tages seinen Platz einnimmt.

Doch noch ist beim aktuellen Chef der Lack nicht ab, im Gegenteil. Marin hat alle Hände voll zu tun. Lucas Hinz schleppt schon den Spezialauftrag herein und nimmt dafür buchstäblich die Beine in die Hand: Der Lackierer trägt in Einzelteile zerlegte Schaufensterpuppen in die Halle. Damit auf den noch weißen Plastik-Models Mode gut zur Geltung kommt, sollen sie einen hautfarbenen Nasslacküberzug bekommen.

„Wir trauen uns an alle Oberflächen ran“

Neongrün oder Mausgrau – Marin kann Oberflächen in allen Regenbogenfarben pulverlackieren. Dabei müsse es nicht gleich ein Großauftrag von der Werft sein. „Wir beschichten auch Opas Fahrrad.“ Dabei legt er gern selbst Hand an. Seine vier Mitarbeiter und seine Kunden kennen ihn eigentlich nur im Blaumann, sagt er. „Ich bin nicht Chef, sondern Dirigent eines kleinen Orchesters. Meine Musik wird gespielt.“

Mit 08/15 gibt er sich nicht zufrieden, er schlägt schrille Töne an: Glitzer, Leuchtfarbe, grelle Kontraste – Hauptsache auffallen. „Ich will den Wow-Effekt“, sagt Marin. Wenn er nicht gerade mit Nasslack und Pulver hantiert, macht er auf alles Druck, was sich dafür anbietet: Polster werden mit Trockeneis und Druckluft gereinigt, beschmierte Fassaden mittels Sandstrahl blitzsauber. Selbst Babys drückt Marin einen Stempel auf: Strampler, aber auch Shirts und Schlüsselbänder werden im Textildrucker verziert. „Wir trauen uns an alle Oberflächen ran“, sagt Ralf Marin. Keine Frage: Dieser Mann treibt’s gern bunt.

Von Antje Bernstein