Wismar

In den vergangenen Wochen spielte der bewusste Konsum von Lebensmitteln eine immer größere Rolle. Na klar, auch in der Vergangenheit hat man immer mal darüber nachgedacht. Nun wurden die Gedanken immer konkreter. Und weil nur darüber nachzudenken allein nichts bringt, sollten Taten folgen. Das Ziel: vier Wochen lang kein Fleisch essen. Wird es einem fehlen? Wird der Körper darauf reagieren?

Die erste Woche ist rum und bisher, fehlt es an nichts. Doch schon am zweiten Tag, drohte der Versuch zu scheitern. Es war Mittag, der Magen knurrte und wenn man unterwegs ist, halten sich mancherorts die Möglichkeiten, etwas Essbares zu finden in Grenzen. Schon fast aus Gewohnheit sollte es ein Salamitbrötchen beim Bäcker sein.

Das leere Gefühl im Bauch ließ mich scheinbar nicht klar denken. In letzter Sekunde wurde es doch noch das belegte Brötchen mit Ei. Seitdem koche ich meistens zu Hause vor. Auch als Neuling finden sich schnell vegetarische Rezepte. Noch ein Vorteil des Tests – das Repertoire an Gerichten wird erweitert.

Von Lena-Marie Walter