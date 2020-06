OZ-Kolumne aus Wismar up platt: De Iesenbahn

Wismar

Nülich heff ik in een Billerblatt (Zeitschrift) läst, dat de Düütsche Bahn AG nu all sössuntwintig Johr besteiht. Anfangs 1994 is ut de Westdüütsch´ Bunnesbahn un de Reichsbahn ut DDR- Tieden de Düütsche Bahn AG entstahn. Dor mien Öllern ehr Läbenlang keen eegen Auto harrn, sünd wi in uns Kinner- un Jugendtiet oft mit de Iesenbahn führt.

De Bahnfohrt wier ümmers een grot Beläwnis, wenn ok de Töch kolt un de Sitzbänk in de drütt´n Klass´ bannig hart wiern. Vör de ierst Klass´ harrn wi nich de Pinunsen! Schön wiern de Fohrten tau Nacht hen, wenn de Funkenflug un denn Dampf ut de Lok tau seihn wier. Mien heimlich Wunsch wier denn, spärer war ik eis Lokführer, un wenn ik denn in´t Öller keem, wull ik as Schrankenwärter mien Deinst daun. Dortau is dat aewers nie nich kamen.

Dat Läben harr wat anners mit mi vör un Schrankenupundaldreihers gifft dat hütigen Dags sowieso nich mihr. Dis´ lütt Episod´ föl mi nülich in , as ik mit uns Benzinkutsch ünnerwägens na Rostock wier . Ik seech denn “Molli” in Bad Doberan führ´n, de Lokomotiv dampft un prust noch genau so as annodortaumals un all de Fohrgäst´, besonners de Kinnings, süht man ehr Begeisterung an.

