Wismar

Kleckse und Pinselstriche vereinen sich zu Berggipfeln und Meerestiefen. Rinnsale in Blautönen schwellen zu reißenden Flüssen an. Zarte Wurzeln wachsen sich zu Wäldern und Wildwiesen aus. Wer Karen Clasens (29) Malereien auf sich wirken lässt, dem kommt fast unweigerlich Goethe in den Sinn: „Überall regt sich Bildung und Streben, alles will sie mit Farben beleben.“

Karen Clasen bannt Naturschauspiele auf Leinwand und zwar dort, wo ringsum wenig Grün, dafür umso mehr Stein zu finden ist: in ihrem Atelier im Herzen der Wismarer Altstadt. Doch die Künstlerin braucht weder alpine Panoramen noch Ostseeblick. Die Landschaften warten in ihrem Inneren darauf, von ihr entdeckt zu werden. „Meine Bilder entstehen rein aus der Fantasie heraus.“ Karen Clasen will Natur kreieren, statt sie zu imitieren.

Zunächst sind ihre Werke die Quintessenz vieler Erlebnisse, die Karen Clasen bei Ausflügen und auf Reisen sammelt. Mit der Zeit werden ihre Arbeiten unmittelbar. Jetzt lässt sie immer häufiger direkt von jenen Landstrichen inspirieren, die sie gerade erst erkundet hat: norwegische Wasserfälle, das Meer vor Madeiras Küste. Einem bestimmten Fleckchen Erde lassen sich die Gemälde dennoch nicht zuordnen.

Die gemalten Fantasiewelten sind so überwältigend wie die Wirklichkeit: Bergketten ragen auf Quadratmeter großen Stoffbahnen auf, Wiesen und Unterwasserwelten wirken, wie aus dem Leben geschnitten. Karen Clasen malt am liebsten großformatig. „Da kann man so schon mit dem Pinsel ausholen“, sagt sie und lacht.

"Am Wasserfall III" Öl, Acryl, Linoldruckfarbe und Tusche auf Leinwand 2020 110x55 cm 1.650,00 € Quelle: Thomas Häntzschel

Freiheit – das liebt sie an ihrem Künstlerinnendasein. Ideen lässt sie fließen, sie arbeitet ohne Plan, ohne Skizzen. „Meine Bilder entstehen auf der Fläche. Das entspricht mir. Ich kann alles machen, meine Ideen Schicht für Schicht während des Malens entwickeln.“ Mit Linoldruckfarbe, Tusche, Acryl und Öl setzt sie zunächst Striche, Tupfen und Farbflächen an- und übereinander. Erinnert ein Klecks die Künstlerin beispielsweise an einen Baum, so greift sie diese Assoziation auf und arbeitet sie aus. Dabei kann es durchaus passieren, dass plötzlich aus Blättern Wellen werden und das, was eben noch ein Wald sein wollte, sich in ein Meer verwandelt.

"Blütenmeer" Öl, Acryl, Linoldruckfarbe und Tusche auf Leinwand 2020 140x130 cm 2.700,00 € Quelle: Thomas Häntzschel

Karen Clasen hat Spaß daran, spontanen Impulsen und der eigenen Intuition zu folgen. Dafür hat sich die gebürtige Berlinerin selbst frei machen müssen. Konventionen akademischer Malerei, die sie während des Kunststudiums in Hamburg erlernte, und die eigene Angst, einen vermeintlich unbedachten Pinselstrich zu setzen und so bereits Gemaltes zu verpfuschen, hat sie längst abgelegt. „Ich will mich richtig ausprobieren. Wenn etwas misslingt, mal’ ich einfach drüber und weiter geht’s.“

Das Übermalen ist ein wichtiger Teil ihrer Arbeit. Denn selbst was unter Farbschichten verschwindet, ist von Bedeutung – als Ideengeber für das, was final auf der Leinwand bleibt und als Fundament der Textur. Auch Karen Clasens Lieblingswerk hat ein Geheimnis, das dem Betrachter verborgen bleibt: Unter „Bergkette“ befindet sich ein Hochland, das ihr nicht gefiel und das sie komplett übermalte. Auch in puncto Größe übertrifft dieses Gemälde alle vorherigen Arbeiten: Damit sie die Naturkulisse in ganzer Pracht malen konnte, hat Clasen zwei große Leinwände mittels Scharnier verbunden. Eineinhalb Jahre dauerte es, bis aus dem ersten Farbtupfer ein fast wandfüllendes Panorama wurde.

"Blumen IX" Öl, Acryl, Linoldruckfarbe und Tusche auf Leinwand 2019 55x25 cm 800,00 € Quelle: Thomas Haentzschel

Das Gefühl von Weite gefällt Karen Clasen, auch im echten Leben. „Es ist toll, wenn man so weit gucken kann.“ So zieht es sie auf Reisen häufig hoch hinaus. Gipfel haben es ihr angetan und finden sich daher auf vielen ihrer Bilder wieder. Malt sie nicht, geht sie in die Tiefe. „Es klingt wie ein Klischee: Ich mache gern Yoga“, sagt sie und lacht. Eigentlich passt es ganz gut ins Bild: Ein kreativer Freigeist, der in seiner inneren Mitte ruht, weiß sich dem Hier und Jetzt und der eigenen Intuition hinzugeben. Dass dabei malerische Naturschönheiten entstehen können, beweist Karen Clasen.

OZ-Kunstbörse wird digital Zum 28. Mal lädt die OSTSEE-ZEITUNG in diesem Jahr zur Kunstbörse. Zum ersten Mal findet die Kunstbörse coronabedingt komplett digital statt. Kunstinteressierte können die Werke von elf Künstlern verschiedener Genres aus ganz Mecklenburg-Vorpommern online im OZ-Shop sehen und auch kaufen. Die OZ präsentiert in den kommenden Wochen Porträts der Künstler samt ihrer Werke auf OZ+ und in der Zeitung. Die insgesamt 33 Arbeiten werden vom 28. Oktober bis 22. November in der Galerie des Kunstvereins zu Rostock gezeigt. In diesem Jahr unter anderem dabei: Matthias Bargholz, Maler und Grafiker aus Drönnewitz-Wittendörp; Klaus Böllhoff, Maler aus Klempenow; Karen Clasen, Malerin aus Wismar; Christoph Dahlberg, Bildhauer aus Börgerende-Rethwisch; Dana Jes, Keramikerin & Bildhauerin aus Grünow; Lydia Klammer, Grafikerin aus Brüel; Monika Ortmann, Objektkünstlerin aus Wittenhagen; Linda Perthen, Malerin & Grafikerin aus Neustrelitz; Rico., Multi-Media-Künstlerin aus Neubrandenburg; Rolf Wicker, Maler aus Lelkendorf-Küsserow; Christiane Zenkert, Fotografin aus Kritzmow.

