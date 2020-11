Wismar

Schnellere Verbindungen, kürzere Taktzeiten und eine bessere Streckenführung: Der Busverkehr in Wismar soll attraktiver werden. Zurzeit wird ein Konzept beraten. Doch noch ringen die Stadt und der Landkreis um die Finanzierung der Kosten.

Das Thema wird auch von Lesern der OSTSEE-ZEITUNG diskutiert. So schreibt Markus Faber auf der Wismarer OZ-Facebookseite: „Es werden im Moment Milliarden zum Fenster hinausgeworfen, da sollten einige tausend Euro wohl übrig sein.“ Das Land sollte bezahlen. „Es geht schließlich um die Bürger in Mecklenburg-Vorpommern und nicht zu vergessen um den Tourismus.“

Cornelius Falk Hellinger ist skeptisch, dass das reicht. „Einige tausend Euro reichen gerade mal für einen Busfahrer. Echte Verbesserungen werden Millionen kosten.“

Schnelle Verbindung nötig

Tilli Weinstein ist vor Kurzem aus Halle nach Wismar gezogen. Jetzt schämt sie sich, dass sie in ihrer alten Heimat so oft auf den 15-Minuten-Takt der Straßenbahn geschimpft hat. Denn in den 1990er Jahren habe es dort nämlich einen 10-Minuten-Takt gegeben. „Als ich begriff, dass es in Wismar tatsächlich einen 60-Minuten-Takt gibt, war ich ehrlich entsetzt und hatte das erste Mal im Leben das Gefühl, dass ich ein Auto benötige“, berichtet sie.

Als Stadt sollte Wismar einen öffentlichen Personennahverkehr (ÖPNV) haben, der sich auch eignet, um schnell von A nach B zu kommen. „Dann würden Menschen es auch als ernsthafte Alternative zum Auto in Betracht ziehen. Ich habe mich vom ÖPNV in Wismar gedanklich verabschiedet, denn in aller Regel bin ich zu Fuß schneller unterwegs“, ergänzt Tilli Weinstein.

In Rostock läuft es besser

Mathias Kohlhagen ist von Wismar nach Rostock gezogen. Er schreibt: In Mecklenburg-Vorpommerns größter Stadt klappe es unglaublich toll mit den öffentlichen Verkehrsmitteln. „Lange warten muss man nie an den Haltestellen. Selbst die ganze Nacht hindurch fährt hier die Fledermaus stündlich alle Großräume von Rostock an.“

Auch in der Hansestadt sollte das Geld für den ÖPNV da sein. Der sei zurzeit katastrophal und sehr unattraktiv für Einheimische und Touristen. „Wenn man mit dem Zug um 20.36 Uhr in Wismar ankommt und der Bus um 20.38 Uhr abfährt, dann ist der schon weg, wenn der Zug sich etwas verspätet. Der nächste Bus fährt erst eine Stunde später“, so Mathias Kohlhagen.

Marc Schröder beobachtet das Problem auch in Schwerin: Manchmal – oft am Wochenende – warte er dort fast eine Stunde lang auf den Übergang von IC/ ICE zur Regionalbahn nach Wismar. „Der Bus 235 wäre da eine Alternative. Dieser fährt aber zu dem Zeitpunkt auch nicht. Sondern meist parallel zur Regionalbahn erst viel später. Die Verkehrsmittel ließen sich insgesamt besser aufeinander abstimmen“, kommentiert Marc Schröder.

Fußmarsch nach Wendorf

Hanne Meyer ist schon öfter vom Bahnhof bis hinter Wendorf gelaufen, auch mit Gepäck. Das sei besser, als 50 Minuten in der Kälte zu stehen. „In Höhe Zierower Weg überholt uns dann der Bus“, berichtet sie.

Anne-Lore Pohl findet es gut, dass das Liniennetz optimiert werden soll. Das sei besonders bei den Angeboten an den Wochenenden und in den Abendstunden nötig. Bislang müssten Besucher von Konzerten und anderen Veranstaltungen die Vorstellungen nicht mehr früher verlassen, um gut wieder nach Hause zu kommen.

Von OZ