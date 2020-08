OZ-Leser sagen: Das ist Wismars bester Eismacher

Wismar

Detlef Greinke stellt eine neue Eissorte in die Vitrine: Apfel-Karotte. „Die schmeckt sommerlich-frisch“, sagt er und greift nach einer Waffel. Zwei Eisbecher hat er gerade serviert und die nächsten Kunden warten schon. Heute hat er gut zu tun. Der August ist bislang der beste Eismonat gewesen und sorgt endlich wieder für Umsatz. Doch die Ausfälle durch die Corona-Pandemie kann Detlef Greinke nicht mehr aufholen.

„Im Juli hatten wir 30 Prozent weniger Umsatz als im vergangenen Jahr, die Monate davor waren es bis zu 70 Prozent weniger“, erzählt er. An der Eis-Qualität liegt es nicht. Die Kreationen in „Werners Eiscafé“ in der Dankwartstraße 6 lassen sich viele Wismarer und Urlauber schmecken. Sie haben dem Eiscafé auch bei der Titelverteidigung geholfen: der Auszeichnung „Beste Eisdiele in der Region Wismar“.

Mächtig stolz

Die OSTSEE-ZEITUNG ruft seit einigen Jahren ihre Leser auf, ihre Lieblingsläden zu nominieren, in denen ihnen das Eis am besten schmeckt. Dann wird online abgestimmt. Schon 2019 hat „Werners Eiscafé“ die Eisesser in der Hansestadt überzeugt. In diesem Sommer haben die Greinkes sogar noch mehr Eisfans gehabt. Mehr als die Hälfte aller abgegebenen Stimmen haben sie erhalten. „Das ist toll“, freut sich Detlef Greinke. Schon auf den Titel aus dem vergangenen Jahr ist er mächtig stolz gewesen und hat davon ein Plakat ins Schaufenster gehängt. Dieses Mal hat er selber die Werbetrommel mitgerührt.

„Ich habe QR-Codes an meine Eiskarten geklebt, mit denen man schnell per Handy abstimmen konnte, das haben viele junge Kunden genutzt“, erzählt er.

50 Kreationen

23 unterschiedliche Sorten stellt der Eismacher jeden Tag in die Vitrine – 50 hat er insgesamt kreiert. Immer wieder probiert er neue Geschmacksrichtungen aus. Die beliebtesten sind Salz-Butter-Caramel, veganes Schoko, Sanddorn, Cookies, Whiskey und Zitrone.

Wie es nach der Urlaubssaison weitergeht, daran mag Detlef Greinke noch nicht denken. Er rechnet mit viel weniger Gästen. Denn wird es kälter draußen, wollen die Kunden drinnen sitzen. Dort ist wegen der Corona-Pandemie aber viel weniger Platz als sonst.

Was ist im Winter?

Zurzeit kann der Hinterhof genutzt werden. Dort stehen Stühle, Tische und Schirme. Dazu könnten im Herbst und Winter Heizstrahler kommen. „Aber die verbrauchen zu viel Energie“, winkt er ab. Ein Partyzelt könnte er sich vorstellen und eine Elektroheizung. Doch auch das muss Detlef Greinke erst einmal genau durchrechnen. Auch sein Ampel-System wird in der Kälte nicht funktionieren. Die selbst gebastelte Lichtanlage zeigt den Kunden draußen mit Rot oder Grün an, ob die Verkaufstheke frei ist und sie eintreten können. „Die Ampel geht nur mit offener Tür. Wenn es kalt draußen ist, muss die zu sein, damit die Gäste im Laden nicht frieren“, erklärt er.

Die Eisdiele gibt es bereits seit 1966. Die Greinkes haben sie 2015 übernommen und auch den Namen aus Traditionsgründen. Der Chef hat früher als Busfahrer gearbeitet und als Handelsvertreter. An der Eisfachschule in Wildau bei Berlin hat er mit seiner Frau dann das Eismachen gelernt. Nur zwei Jahre später verloren sie beim verheerenden Altstadt-Brand ihr Café und bauten es in der Dankwartstraße neu auf. In diesem Jahr kam Corona. Trotzdem halten beide durch und haben zwei Sachen nicht verloren: ihr Lachen und ihr Händchen für leckeres Eis.

Von Kerstin Schröder