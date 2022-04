OZ-Leser zur Lebensmittel-Not der Wismarer Tafel: „Hamsterwaren sollten gespendet werden“

Wismar

Die Situation der Wismarer Tafel bewegt viele Menschen in der Region. Anfang der Woche berichtete die OZ, dass der Verein, der Bedürftige am Holzdamm mit gespendeten Lebensmitteln unterstützt, an seine Grenzen kommt. Denn Lebensmittel werden knapp. Discounter und Supermärkte würden immer weniger zur Verfügung stellen. Der Verein muss viele Hilfesuchende abweisen, darunter auch ukrainische Flüchtlinge, die Hilfe in ihrer Not suchen.

„Es wird immer schlimmer“, kommentiert Cathy Dupont auf Facebook. Die Schlangen vor den Tafeln würden länger. „Die Inflation liegt zurzeit bei über sieben Prozent, der Gürtel wird immer enger geschnallt. Die Menschen mit einer kleinen Rente trifft es besonders hart. Hier muss geholfen werden“, fordert sie.

Ähnlich sieht es Christine Weise. Wer vorher schon am Rand des Möglichen gelebt habe, dem werde der Gang zum Amt jetzt mit dem Anstieg der Preise für Lebensmittel nicht erspart bleiben. Birgit Blume meint, dass nicht alle, die das Recht haben, sich Lebensmittel von der Tafel zu holen, das auch tun würden. „Bei vielen besteht eine Hemmschwelle. Aber durch die Preiserhöhungen wird halt einigen nichts anderes mehr übrig bleiben. Es werden immer mehr Menschen, die darauf angewiesen sind.“

Täglich warme Mahlzeit für bedürfte Personen gefordert

Marcus Faber aus Wismar ärgert, dass Menschen und insbesondere Flüchtlinge bei der Wismarer Tafel abgewiesen werden müssen. Es sei unverantwortlich, dass Flüchtlinge zusehen sollen, wie sie sich verpflegen. Er fragt sich, wie sie bei steigenden Lebensmittelpreisen mit einem monatlichen Betrag von 350 Euro auskommen sollen? „Warum wird dieses Problem an die engagierten Ehrenamtlichen der Tafel abgeschoben? Wer Renate Müller kennt, weiß, wie schwer es ihr fällt, Menschen ablehnen oder vertrösten zu müssen, weil zu wenige Lebensmittelspenden zur Tafel kommen.“

Deutliche Worte findet er für die Menschen, die gerade Lebensmittel in Mengen kaufen. „Wenn alle, die wie bekloppt in den vergangenen Tagen gehamstert haben, die Hälfte ihrer Hamsterwaren der Tafel spenden, würden ausreichend langhaltbare Lebensmittel zur Verfügung stehen und so die Not der Tafel etwas mildern.“

Zudem macht er den Vorschlag, dass das Technische Hilfswerk, die Bundeswehr oder andere Organisationen täglich für die Menschen eine warme Mahlzeit kocht und diese zur Abholung bereitstellt. „Mobile Großküchen gibt es genügend. Der Staat könnte das Geld zur Verfügung stellen. Die Ausgabe der Mahlzeiten wäre in Kirchen möglich. Jeder, der essen möchte, bezahlt einen kleinen Obolus. Nicht nur die Ukrainerinnen mit ihren Kindern, sondern alle Bedürftigen, die ansonsten auf die Tafel angewiesen sind, könnten dieses Angebot nutzen.“ Woher er die ehrenamtlichen Helfer nehmen würde? „Aus den Reihen der Flüchtlinge, die momentan keiner Arbeit nachgehen.“

Von OZ