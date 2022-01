Das Vorgehen in der Corona-Pandemie bleibt umstritten. Am Montag sind allein in Rostock sechs Demonstrationen geplant, Kundgebungen gibt es auch in Wismar, Stralsund, Grimmen, Ribnitz-Damgarten und auf der Insel Rügen. Die OZ berichtet im Live-Ticker ab 15 Uhr und zeigt aus Rostock mehrere Videostreams bei OZ live.