Das große Sommerquiz der OZ startet in die dritte Woche. OZ+ Leser haben in den kommenden Wochen die Chance, Preise im Gesamtwert von mehreren Tausend Euro zu gewinnen. Diese Woche in der Verlosung: Zwei Wochenenden im Mercedes EQA und 5 x 100 Euro in bar. Jetzt kostenlos mitmachen.