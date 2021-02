Am Sonntag ist Valentinstag. Die OZ sucht aus diesem Anlass die schönste Liebesgeschichte in MV. 41 Paare haben sich beworben, gut 500 Leser bereits abgestimmt. Machen Sie noch bis zum 14. Februar mit und gewinnen Sie einen Gutschein für den Blumenladen „Hafenblume Rostock“. Das Gewinnerpaar erlebt ein Dinner im Kurhaus in Warnemünde.