Wismar

„Manchmal denke ich, dass alles nur ein Traum ist, der bald endet.“ Amena A. sitzt in ihrer Mietwohnung in Wendorf auf der Couch. Die blaue Hose und das blaue Shirt schmiegen sich eng an ihren Körper. Die Lippen sind rot bemalt, die Augenbrauen und die Wimpern schwarz geschminkt. Diese Freiheit genießt die 33-Jährige in vollen Zügen. In ihrer Heimat Syrien wäre ein solcher „Auftritt“ undenkbar gewesen. Lange, weite Kleidung und Schleier bestimmten den Alltag der hübschen Frau. Ihr altes Leben ließ Amena hinter sich. Im September 2015 floh sie mit ihrem damaligen Mann, den beiden Töchtern und dem Sohn nach Deutschland. „Ich wollte meinen Kindern ein besseres Leben ermöglichen“, begründet sie.

Geschwisterbetreuung statt Unterricht

Schon als Schulkind macht sie Erfahrung mit Gewalt. „Wenn wir im Unterricht etwas nicht wussten, sind wir von den Lehrern geschlagen worden“, erinnert sie sich. Nach der sechsten Klasse bricht sie die Schule ab. Frauen spielen in Syrien eine eher untergeordnete Rolle. Das Recht auf ein selbstbestimmtes Leben erkämpften sie sich erst nach und nach in den vergangenen Jahren. Amena selber erlebt ein solches Leben dort nicht. Statt zur Schule zu gehen, kümmert sie sich – eigentlich selbst noch ein Kind – um ihre zahlreichen Geschwister. Da ihr Vater auf dem Hof zwei Frauen hatte, sind es insgesamt zehn Schwestern und Brüder. Als Amena 15 Jahre alt ist, wird sie einem Mann versprochen. Er ist reich. Geld aber ist nicht alles. Sie liebt ihn nicht, muss ihn aber heiraten. „Zwischen Kennenlernen und Verlobung lag eine Woche. Ich habe auf der Hochzeit nur geweint“, erinnert sie sich.

Zwei Töchter bringt sie zur Welt – heute 15 und 13 Jahre alt. Als die vier und zwei Jahre alt sind, trennt sich Amena von ihrem Mann. „Ich habe es nicht mehr ausgehalten“, erzählt sie. Vor Gericht gibt es einen Scheidungskrieg – ohne Chancen für die junge Mutter. Am Ende bekommt der Vater die Töchter zugesprochen und Amena steht mit nichts da. „Selbst das Gold, das er meiner Familie für mich als Ehefrau gab, wollte er zurück.“

Neue Liebe, neues Glück?

Sie lernt einen neuen Mann kennen – und endlich lieben. Sie heiraten. Drei Kinder werden geboren: 2010 eine Tochter, 2013 ein Sohn und 2014 noch eine Tochter. Nach einem schweren Unfall verliert ihr Mann ein Bein. Somit ist Amena diejenige, die die Familie ernährt. Sie führt eine eigene Schneiderei, doch der Krieg macht es ihr als Unternehmerin schwer. Gewinn fällt nicht ab. Zudem gibt es für ihre Kinder keine Betreuung. Da keine Kitas existieren, nimmt sie sie mit zur Arbeit. Und dann die Bomben, die Geräuschkulisse fliegender Hubschrauber, zerstörte Häuser, getötete Nachbarn. Zu viel für sie und vor allem für die drei Kinder. Sie entscheiden sich im September 2015, zu fliehen. „Ich wollte für eine bessere Zukunft von Anfang an nach Deutschland. Ich wollte hier arbeiten und leben“, erzählt sie.

Zu Fuß macht sich die Familien – ihr Mann auf Krücken – auf den Weg zur türkischen Grenze. Sie schließen sich einer größeren Gruppe an. Amena trägt einen schweren Rucksack voller Klamotten und Lebensmittel auf dem Rücken. Ihre fast einjährige Tochter schläft auf ihrem Arm. Der dreijährige Sohn krallt sich an ihrer Hand fest, die Fünfjährige ist dicht an ihrer Seite. „Zweimal hat uns die Polizei erwischt und zurückgeschickt. Wir wollten nicht aufgeben. Beim dritten Mal hat es geklappt.“ Zu Fuß sind sie durch die Berge, schlafen im Wald. Ihre große Tochter stürzt, verletzt sich am Kopf. Medizinisch behandelt werden kann es nicht. Schmutz kommt in die Wunde, sie entzündet sich. „Wir liefen einfach weiter, mussten den Anschluss behalten. Wir wollten uns ja nicht verlaufen und alleine zurückbleiben“, erzählt Amena.

3000 Euro für Schleuser

Am Strand in der Türkei steigen sie in ein Boot – oder vielmehr eine, umgangssprachlich ausgedrückt, Nussschale, in der 40 Leute sitzen. Ihr Ziel: Griechenland. Vom Strand aus können sie es schon sehen. 3000 Euro hat Amena dem Mann, der ihnen das möglich gemacht hat, dafür bezahlt. 100 Meter vom Strand entfernt kippt das Boot. „Die Kinder haben geschrien“, berichtet sie. Die Lebensmittel im Rucksack sind durchnässt und nicht mehr zu gebrauchen. Auch Kleidung lässt sie zurück. Sie steigen in ein anderes Boot und schippern los – die Angst als Begleiter immer dabei. In der Ferne sehen sie Polizisten, die auf ein anderes Flüchtlingsboot zusteuern. „Sie haben es einfach zerstört. Viele Menschen sind ertrunken“, erinnert sich Amena mit Schrecken an die Situation. Ihr Boot schafft es bis Griechenland.

Per Landkarte macht sich die Gruppe auf den Weg zum Hafen. Wieder kilometerlange Märsche. Mit schwerem Rucksack, Baby auf dem Arm, zwei weiteren Kindern und einem behinderte Mann an der Seite, zeigte eine Familie Mitleid für Amena und fährt die Fünf im Auto zum Hafen. „Wir mussten uns hinten verstecken“, erzählt sie. Ein Schiff bringt sie schließlich nach Kroatien. Von dort aus geht es zu Fuß weiter nach Österreich und schließlich mit dem Zug nach Deutschland. Am Ende, alles in allem nach insgesamt neun Tagen landen sie in Mecklenburg-Vorpommern. Wo genau, daran kann sich Amena nicht mehr erinnern, nur noch an die Containersiedlung. „Die Kinder haben alles so tapfer mitgemacht.“

Deutschkenntnisse auf YouTube gesammelt

Nach einigen Tagen dürfen sie in eine Flüchtlingsunterkunft auf ein kleines Dorf. Als die Behörden grünes Licht für eine Aufenthaltsgenehmigung geben, verschlägt es die Familie nach Güstrow. „Über YouTube habe ich Deutsch gelernt und mich für einen Kurs angemeldet“, erzählt Amena. Endlich wieder lernen. Sie hat mittlerweile so gute Sprachkenntnisse, dass sie gleich im Fortgeschrittenenkurs aufgenommen wird. Als Ausländer hat es die Familie in der Stadt nicht immer leicht. Menschen auf der Straße werfen ihr Wörter zu, die sie nicht versteht und zu Hause googelt. „Die waren nicht nett“, sagt sie nur.

Ihrem Mann missfällt, dass seine Amena plötzlich anders lebt, lernt, sich anders kleidet. Es eskaliert. So sehr, dass sie vor drei Jahren mit den Kindern in Wismar Unterschlupf im Frauenhaus findet. Sie sucht sich eine Wohnung und findet unterstützend Familienhilfe beim Sozialdienst katholischer Frauen (SkF). Mit der Hilfe der sozialpädagogischen Fachkräfte kämpft sie sich durch Behördenschreiben. Auch Arbeit findet Amena – unter anderem als Schneiderin. Doch als Alleinerziehende und einzige Ansprechpartnerin für Schulen und Kitas der Kinder wird sie oft angerufen und muss sie krankheitsbedingt abholen. „Mein Sohn macht mir große Sorgen. Er hat Angst. Am Anfang war es sehr schlimm, wenn der Hubschrauber am Krankenhaus landete. Er schrie, dass sie uns jetzt abschießen.“ Psychologische Hilfe für ihn, so meint sie, scheint unumgänglich.

Syrien vermisst sie nicht, aber ihre Familie. Verwandtschaft lebt in Deutschland. Die will keinen Kontakt zu ihr, weil sie sich zu westlich kleidet. Sie könnte ja andere Frauen mit dem Gedankengut anstecken. Verständnis findet sie bei einem Bekannten. „Er möchte ein Geschäft in Hamburg eröffnen. Wenn das klappt und ich dort eine Wohnung finde, werden wir Wismar verlassen“, sagt sie. Flüchtlingen werde oft nachgesagt, dass sie vom Staat alles geschenkt bekommen und zu faul zum Arbeiten sind. „Das stimmt nicht. Ich möchte arbeiten und für meine Kinder Geld verdienen.“ Sie möchte selbstbestimmt Leben – das, was ihr in Syrien verwehrt blieb.

Diese Vereine werden unterstützt In diesem Jahr sollen die Wismarer Tafel und der Sozialdienst katholischer Frauen von der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ profitieren. Die ehrenamtlichen Helfer der Tafel versorgen zurzeit rund 3000 Menschen, darunter viele Kinder und Rentner. Auch die Zahl der Familien, die sich regelmäßiges Einkaufen nicht leisten können, steigt deutlich. Sie alle erhalten von der Tafel gegen einen geringen Unkostenbeitrag Kisten mit Lebensmitteln. Frisches Obst und Gemüse ist dabei, aber auch viele haltbare Lebensmittel. Letztere sollen mit Hilfe der Weihnachtsaktion das Lager füllen, denn die werden dringend und immer gebraucht. Der Sozialdienst katholischer Frauen leistet Familienhilfe in und um Wismar. Im Einsatz sind sechs pädagogische Fachkräfte und ehrenamtliche Helfer. Mit den Spenden sollen unter anderem der Fahrdienst für Familien unterstützt sowie Bastelmaterialien neue Möbel für den Elterntreff angeschafft werden.

Hier können Sie spenden Empfänger: Wismarer Tafel e.V. Sparkasse Mecklenburg-Nordwest IBAN: DE35 1405 1000 1006 0342 73 BIC: NOLADE21WIS Verwendung: Helfen bringt Freude Empfänger: Sozialdienst katholischer Frauen Deutsche Bank AG IBAN: DE04 1307 0024 0275 8605 00 BIC: DEUTDEBROS Verwendung: Helfen bringt Freude

Von Jana Franke