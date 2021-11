OZ-Weihnachtsaktion: Wismar sammelt für Sozialdienst und die Tafel

Wismar

Pia-Chantall nach ihrem Weihnachtswunsch gefragt, muss sie nicht lange überlegen. „Ich möchte meine Cousine öfter sehen“, sagt die 14-Jährige. In der 31-Jährigen sieht sie nicht nur eine nahe Verwandte, sondern eine beste Freundin.

Pia-Chantall hatte große Probleme in der Schule, schwänzte sogar den Unterricht. Einfach abgehauen ist sie vom Schulhof. „Ich bin von Schülern gemobbt worden, sie haben mich beleidigt und gesagt, ich bin eine dicke Kuh“, erzählt sie. Oft ist sie mit Worten fertiggemacht worden. Das führte auch zu Hause zu Problemen. Pia-Chantall machte dicht, fühlte sich nicht verstanden – nur von ihrer Cousine. Nur leider wohnt die in Nordrhein Westfalen. „Wir schreiben viel über WhatsApp. Sie hat mir gesagt, wie ich mit den bösen Worten umgehen soll.“

Eltern mit Situation überfordert

Weitere Hilfe für die Familie kommt vom Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) in Wismar. Denn die Eltern von Pia-Chantall sind mit der Situation überfordert. „Ich wusste nicht mehr, wie ich ihr noch helfen soll“, erzählt Mama Kathleen Meyer (38). Nun stehen ihr und ihrem Mann Olaf (56) eine Familienhelferin zur Seite, die ihnen im Umgang mit ihren Kindern Pia-Chantall, Till-Manuel (13) und Finn-Raphael (8) helfen.

OZ-Sonderseite „Helfen bringt Freude“ Alle zehn Lokalredaktionen der OSTSEE-ZEITUNG beteiligen sich in diesem Jahr wieder an der Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ und sammeln Spenden für den guten Zweck. Auf unserer Sonderseite unter www.ostsee-zeitung.de/weihnachtsaktion finden Sie alle Informationen und Artikel rund um die verschiedenen Projekte, die unterstützt werden sollen.

Mit dem SkF konnte sich die Große auch wieder mehr ihren Eltern öffnen. Der Verein bringt Familienzusammenhalt – ob mit gemeinsamen Fahrten oder Bastelnachmittagen. Gerade sind Weihnachtsgestecke gefertigt worden. Pia-Chantall hatte mit ihrer Mutter und den Brüdern großen Spaß.

Der SkF bietet ambulant Erziehungsbeistand, Hilfe für junge Volljährige und sozialpädagogische Familienhilfe. Im Einsatz sind sechs pädagogische Fachkräfte, die Unterstützung durch ehrenamtliche Helfer erfahren. Mit den Spenden aus der OZ-Weihnachtsaktion sollen unter anderem Bastelmaterialien angeschafft, der Fahrdienst für Familien unterstützt und neue Möbel für den Elterntreff angeschafft werden, erklärt die Leiterin Birgit Lang.

Geld für Reparaturkosten

Mit „Helfen bringt Freude“ ruft die OZ zudem zu Spenden für die Wismarer Tafel auf. Der Verein rund um Detlef Lohne versorgt mehr als 300 Menschen und ihre Familien mit Lebensmitteln. Von den Spenden möchte er die Reparaturkosten für das Kühlfahrzeug stemmen sowie haltbare Lebensmittel wie Nudeln und Reis anschaffen.

Sie haben die Wismarer Tafel gegründet und am Leben gehalten (v.l.): Silvia Gerhards, Renate Müller, Detlef Lohne und Norbert Hagemdorn. Quelle: Kerstin Schröder

Auf die Tafel angewiesen ist ein Wismarer, dessen Geschichte zeigt, wie schnell sich das Blatt wenden kann. „Man geht ja hin zur Tafel, aber man schämt sich. Ich möchte als Mann meine Familie ernähren und arbeiten gehen können.“ Seinen Namen möchte er aus genau den Gründen nicht in der Zeitung lesen. Wir nennen ihn Jochen, 42 Jahre alt. Seine Frau ist mit dem Nesthäkchen in Elternzeit, das große Kind geht zur Schule.

Arbeiten kann er nicht mehr – nicht zu 100 Prozent. Sein Beruf, Zerspanungsmechaniker, ist gefragt. Wenn potenzielle Arbeitgeber von seiner Krankheit erfahren, hat er sowieso keine Chance, meint er. Diagnostiziert ist Morbus Crohn, eine chronisch-entzündliche Darmerkrankung mit teils schubartigen Symptomen wie Bauchschmerzen, Durchfall, Übelkeit und Erbrechen.

Plötzlich war alles anders

„Ich war fest angestellt. Dann wurde ich krank.“ Angefangen hatte es mit Knieproblemen. Es folgten Darmprobleme und ein Burn-out. „Die Tabletten haben nicht mehr geholfen, ich war lange krankgeschrieben.“ Dann verlor er die Arbeit. Mit Corona war es für ihn noch schwieriger, wieder einen Job zu finden.

Hier können Sie spenden Empfänger: Wismarer Tafel e.V. Sparkasse Mecklenburg-Nordwest IBAN: DE35 1405 1000 1006 0342 73 BIC: NOLADE21WIS Verwendung: Helfen bringt Freude Empfänger: Sozialdienst katholischer Frauen Deutsche Bank AG IBAN: DE04 1307 0024 0275 8605 00 BIC: DEUTDEBROS Verwendung: Helfen bringt Freude

Ohne fahrbaren Untersatz – Führerschein hat er, ein Auto ist finanziell nicht drin – ist er nicht flexibel genug für Zeitarbeitsfirmen. Im vergangenen Jahr beantragte er aufgrund seiner chronischen Erkrankung Rente. Zudem gibt es Kindergeld, etwas „Mehrbedarf“ durch die Erkrankung und das Elterngeld. Macht weniger als 2000 Euro für vier Personen, Miete, Nebenkosten, Versicherungen, Telefongebühren und mehr. Die große Kiste mit Lebensmitteln von der Tafel hilft ihnen. „Wenn wir die Tafel nicht hätten, müssten wir knausern und könnten den Kindern kaum richtige Geburtstags- oder Weihnachtsgeschenke machen.“

Alle 14 Tage kann Jochen die Lebensmittelkiste abholen. „Obst und Gemüse ist drin, dazu alles, was man so braucht.“ Mit Corona, bemerkte er, sei es aber weniger geworden. Umso größer ist die Freude, wenn etwas Besonderes dabei ist. „Was man sich sonst im Discounter nicht leisten kann.“ Sowieso seien die Ehrenamtler bei der Ausgabe sehr nett. „Wenn die wissen, dass man Kinder hat, gibt es was kleines Süßes extra.“

Das wurde aus Ihren Spenden Seit 1991 sammelt die OZ-Lokalredaktion Wismar Spenden für die bedürftigen Menschen in und um Wismar. Wer konnte sich hierüber freuen? 1991: Mit der ersten Weihnachtsaktion erhielten die Kinder der Heime „Gretel Walter“ und „Schwalbennest“ jeweils ein Weihnachtspaket. Außerdem konnte vom Geld ein Kleinbus gekauft werden. 1992: Ein Fitnessraum für die Rentner im Servicehaus der Volkssolidarität in Wendorf konnte ausgestattet werden. 1993: Die Behindertenvereine aus der Hansestadt Wismar erhielten die Einrichtung für den Klubraum. 1994: 60 799,13 DM wurden für die Sanierung eines Hauses des Heimverbundes verwendet. 1995: Die Mädchen und Jungen der Claus-Jesup-Förderschule erhielten ein Computerkabinett. 1996: Die Astrid-Lindgren-Schule erhielt ein Scalamobil. 1997: Über einen Klassensatz von Fahrrädern und Computern freuten sich die Kinder der Förderschule in Tressow. 1998: Für den Stadtsportbund gab es eine Street-Soccer-Anlage. 1999: 150 Familien bekamen ein Weihnachtspaket im Wert von 100 DM und das Haus des Christlichen Jugend- und Hilfsvereins am Turnplatz wurde mit neuen Fenstern ausgestattet. 2000: Die Schule zur individuellen Lebensbewältigung Neuburg erhielt einen Kleinbus. 2001: 80 Heimkinder konnten eine Exkursion zum Erlebnispark „Phantasialand“ nach Brühl bei Köln unternehmen. 2002: Über ein Klavier und ein Saxofon freuten sich die 650 Mädchen und Jungen der Wismarer Musikschule. 2003: Die Mädchen und Jungen der Astrid-Lindgren-Förderschule erhielten therapeutische Lerngeräte. 2004: Für die behinderten Mädchen und Jungen der Integrativen Kindertagesstätte „Plappersnut“ wurde eine klappbare Turn- und Kletterwand für einen Sport- und Therapieraum angeschafft. 2005: Die Frühförderstelle in Wismar erhielt therapeutische Spielgeräte und die Wismarer Tafel einen Kleintransporter. 2006: 100 Kinder erlebten eine tolle Woche im Ferienlager. 2007: 200 Kinder erholten sich in den Sommerferien. 2008 bis 2011: Jährlich erhielten mindestens 200 Familien ein Weihnachtspaket mit Lebensmitteln, Obst und Süßigkeiten. 2010: Die Wohngruppe aus der Wismarer Baustraße des Heimverbundes erhielt eine komplette Küche und eine Waschmaschine. 2011: Die Vorschulkinder aus Wismar und Umgebung freuten sich über neue Turngeräte. 2012: Der Verein „Licht am Horizont für die Kinder von Wismar“ erhielt aus den Spenden 12 583,73 Euro für soziale Projekte. 2013: 217 Familien aus Wismar und Umgebung bekamen ein Weihnachtspaket im Wert von jeweils 50 Euro. 10 641,56 Euro erhielt die neue Kita „Hanseatenhaus“ (ehemaliges Volkshaus) für den Bau und die Gestaltung des Spielplatzes. Über 4000 Euro konnte sich der Mittagstisch „Essen für Leib und Seele“ freuen. 2014: 215 bedürftige Familien mit Kindern erhielten ein Weihnachtspaket in Form eines Einkaufkorbes mit Lebensmitteln, Obst und Süßigkeiten im Wert von jeweils 50 Euro. Außerdem erlebten sie eine besondere Weihnachtsfeier. Der Kreisjugendring freute sich über eine aufblasbare Soccer-Anlage. Damit haben nun auch die Kinder in den Dörfern des Landkreises Nordwestmecklenburg die Möglichkeit, an den Soccer-Turnieren teilzunehmen. 2015: 200 bedürftige Familien erhielten ein Weihnachtspaket mit Lebensmitteln, Süßigkeiten und Obst im Wert von jeweils 50 Euro. Außerdem erlebten sie eine Weihnachtsfeier in der Markthalle. Die Wismarer Tafel erhielt 9353,70 Euro. Der Mittagstisch für Leib und Seele bekam vom Erlös der OZ-Spendenaktion 8236 Euro. 2016: 200 Familien mit Kindern erhalten ein Weihnachtspaket mit Lebensmitteln, Obst und Süßigkeiten im Wert von jeweils 50 Euro. Auf einer besonderen Weihnachtsfeier erhielten sie zudem einen Gutschein für das Marktkauf-Einkaufszentrum. Unterstützt wurde auch die Wismarer Tafel. 2017: Die OZ unterstützte den gemeinnützigen Verein „Licht am Horizont“, der schwerkranken Kindern eine Reise nach Berlin ermöglichte. Zudem ist der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) bedacht worden, der benachteiligte Familien mit Lebensmittelgutscheinen beschenkte. 2018: Leser unterstützten mit ihrer Spende den Wismarer Musical-Verein und die Rettungsschwimmer, die das Geld unter anderem für Ausbildungskurse nutzte. 2019: Im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion standen die Wismarer Tafel und das Tierheim in Dorf Mecklenburg. 2020: Im vergangenen Jahr konnten die Leser für den Verein „Licht am Horizont“ spenden. Der kümmert sich um Hunderte Kinder aus finanzschwachen Familien.

Ihr Newsletter für Wismar und Umgebung Alle News und Tipps rund um Wismar und Umgebung. Jede Woche Donnerstag gegen 18 Uhr im E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Von Jana Franke und Nicole Hollatz