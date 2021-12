OZ-Weihnachtsaktion: Wismar sammelt für Tafel und Sozialdienst

Seit 1991 sammelt die OZ-Lokalredaktion Wismar Spenden für die bedürftigen Menschen in und um Wismar. Wer konnte sich hierüber freuen?

1991: Mit der ersten Weihnachtsaktion erhielten die Kinder der Heime „Gretel Walter“ und „Schwalbennest“ jeweils ein Weihnachtspaket. Außerdem konnte vom Geld ein Kleinbus gekauft werden.

1992: Ein Fitnessraum für die Rentner im Servicehaus der Volkssolidarität in Wendorf konnte ausgestattet werden.

1993: Die Behindertenvereine aus der Hansestadt Wismar erhielten die Einrichtung für den Klubraum.

1994: 60 799,13 DM wurden für die Sanierung eines Hauses des Heimverbundes verwendet.

1995: Die Mädchen und Jungen der Claus-Jesup-Förderschule erhielten ein Computerkabinett.

1996: Die Astrid-Lindgren-Schule erhielt ein Scalamobil.

1997: Über einen Klassensatz von Fahrrädern und Computern freuten sich die Kinder der Förderschule in Tressow.

1998: Für den Stadtsportbund gab es eine Street-Soccer-Anlage.

1999: 150 Familien bekamen ein Weihnachtspaket im Wert von 100 DM und das Haus des Christlichen Jugend- und Hilfsvereins am Turnplatz wurde mit neuen Fenstern ausgestattet.

2000: Die Schule zur individuellen Lebensbewältigung Neuburg erhielt einen Kleinbus.

2001: 80 Heimkinder konnten eine Exkursion zum Erlebnispark „Phantasialand“ nach Brühl bei Köln unternehmen.

2002: Über ein Klavier und ein Saxofon freuten sich die 650 Mädchen und Jungen der Wismarer Musikschule.

2003: Die Mädchen und Jungen der Astrid-Lindgren-Förderschule erhielten therapeutische Lerngeräte.

2004: Für die behinderten Mädchen und Jungen der Integrativen Kindertagesstätte „Plappersnut“ wurde eine klappbare Turn- und Kletterwand für einen Sport- und Therapieraum angeschafft.

2005: Die Frühförderstelle in Wismar erhielt therapeutische Spielgeräte und die Wismarer Tafel einen Kleintransporter.

2006: 100 Kinder erlebten eine tolle Woche im Ferienlager.

2007: 200 Kinder erholten sich in den Sommerferien.

2008 bis 2011: Jährlich erhielten mindestens 200 Familien ein Weihnachtspaket mit Lebensmitteln, Obst und Süßigkeiten.

2010: Die Wohngruppe aus der Wismarer Baustraße des Heimverbundes erhielt eine komplette Küche und eine Waschmaschine.

2011: Die Vorschulkinder aus Wismar und Umgebung freuten sich über neue Turngeräte.

2012: Der Verein „Licht am Horizont für die Kinder von Wismar“ erhielt aus den Spenden 12 583,73 Euro für soziale Projekte.

2013: 217 Familien aus Wismar und Umgebung bekamen ein Weihnachtspaket im Wert von jeweils 50 Euro. 10 641,56 Euro erhielt die neue Kita „Hanseatenhaus“ (ehemaliges Volkshaus) für den Bau und die Gestaltung des Spielplatzes. Über 4000 Euro konnte sich der Mittagstisch „Essen für Leib und Seele“ freuen.

2014: 215 bedürftige Familien mit Kindern erhielten ein Weihnachtspaket in Form eines Einkaufkorbes mit Lebensmitteln, Obst und Süßigkeiten im Wert von jeweils 50 Euro. Außerdem erlebten sie eine besondere Weihnachtsfeier. Der Kreisjugendring freute sich über eine aufblasbare Soccer-Anlage. Damit haben nun auch die Kinder in den Dörfern des Landkreises Nordwestmecklenburg die Möglichkeit, an den Soccer-Turnieren teilzunehmen.

2015: 200 bedürftige Familien erhielten ein Weihnachtspaket mit Lebensmitteln, Süßigkeiten und Obst im Wert von jeweils 50 Euro. Außerdem erlebten sie eine Weihnachtsfeier in der Markthalle. Die Wismarer Tafel erhielt 9353,70 Euro. Der Mittagstisch für Leib und Seele bekam vom Erlös der OZ-Spendenaktion 8236 Euro.

2016: 200 Familien mit Kindern erhalten ein Weihnachtspaket mit Lebensmitteln, Obst und Süßigkeiten im Wert von jeweils 50 Euro. Auf einer besonderen Weihnachtsfeier erhielten sie zudem einen Gutschein für das Marktkauf-Einkaufszentrum. Unterstützt wurde auch die Wismarer Tafel.

2017: Die OZ unterstützte den gemeinnützigen Verein „Licht am Horizont“, der schwerkranken Kindern eine Reise nach Berlin ermöglichte. Zudem ist der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) bedacht worden, der benachteiligte Familien mit Lebensmittelgutscheinen beschenkte.

2018: Leser unterstützten mit ihrer Spende den Wismarer Musical-Verein und die Rettungsschwimmer, die das Geld unter anderem für Ausbildungskurse nutzte.

2019: Im Mittelpunkt der Weihnachtsaktion standen die Wismarer Tafel und das Tierheim in Dorf Mecklenburg.

2020: Im vergangenen Jahr konnten die Leser für den Verein „Licht am Horizont“ spenden. Der kümmert sich um Hunderte Kinder aus finanzschwachen Familien.