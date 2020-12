Wismar

Es ist die zweithöchste Summe in der 30-jährigen Geschichte der Wismarer Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“: Insgesamt 42 788,32 Euro sind bis gestern Mittag auf den Spendenkonten des Vereins „Licht am Horizont“ eingegangen. „Das ist eine Wahnsinnssumme – vielen Dank an alle, die sich beteiligt haben“, freuen sich die Vorsitzenden Norbert Gelhart und Martina Krimmling.

Die Spendenbereitschaft der Menschen hat beide überwältigt. „Gerade in der schweren Corona-Zeit, in der viele nicht wissen, ob und wie es beruflich weitergeht, haben wir so viel Unterstützung bekommen. Das ist unglaublich!“

Ausflüge und Unterricht

Sie und die anderen 52 Vereinsmitglieder engagieren sich für Kinder aus Wohngruppen und Familien, die wenig Geld zur Verfügung haben. Die Mädchen und Jungen werden zu Ausflügen eingeladen, bekommen Förderunterricht, Geschenke zu Weihnachten und eine gemeinsame, schöne Zeit bei Spielenachmittagen und Segeltörns. Mit dem Geld der Weihnachtsaktion ist die Arbeit des Vereins finanziell für eine Weile gesichert. „Die tolle Summe zeigt auch, dass unser Einsatz für die Kinder anerkannt und gewürdigt wird“, betont Martina Krimmling.

Um die 140 Veranstaltungen werden jedes Jahr organisiert. Auf vielen ist auch Norbert Gelhart anzutreffen. Der Wismarer ist 81 und schwer krank. Der Krebs macht ihm seit Langem zu schaffen. Und das Herz. Regelmäßig muss er ins Krankenhaus. Trotzdem rappelt er sich immer wieder auf – für die Kinder. „Ihre leuchtende Augen sind nicht mit Gold zu bezahlen“, sagt er. Dieses Strahlen sei ihm Dank genug.

Verein 2009 gegründet

Norbert Gelhart hat mit seiner Frau Waltraut vor elf Jahren „Licht am Horizont“ gegründet. Seither ist er die Galionsfigur des Vereins, verliert nie ein böses Wort und lobt gerne seine ehrenamtlichen Helfer: „Alle sind sehr engagiert und bleiben immer optimistisch. Sogar in der Corona-Zeit haben alle voll durchgezogen, auch die Älteren. Ich bin sehr glücklich, solche Mitglieder zu haben“, betont er. Mit Rosen in den herrlichsten Farben bedankt er sich regelmäßig bei den Vereinsdamen, die ihm viel Arbeit abnehmen – so wie Martina Krimmling.

Es ist das dritte Mal, dass der Verein von der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ profitiert. Beim letzten Mal, im Jahr 2017, hat er auch für die bisherige Rekordsumme von mehr als 45 000 Euro gesorgt. „Dass der Erlös im Corona-Jahr fast wieder erreicht wurde, zeigt, dass wir die richtige Wahl getroffen haben“, betont die Leiterin der Lokalredaktion, Kerstin Schröder. Analysen der Corona-Zeit hätten ergeben, dass vor allem finanzschwache Familien die Auswirkungen der Pandemie langfristig zu spüren bekommen werden. „Deshalb ist das Geld beim Verein in den richtigen Händen“, betont sie. Jeder Cent werde für die Kinder genutzt.

Vereinsvorsitzender wird erkannt

Norbert Gelhart könnte mit Blick auf den Kontostand die ganze Welt umarmen - so wie 2017 und auch schon 2013. Damals ist er mit seiner mittlerweile verstorbenen Frau auf einer Reha gewesen. „Wir waren im Wald spazieren, als der Anruf der OZ kam – wir waren beide sprachlos“, erinnert er sich und wird ein wenig traurig: „Schade, dass meine Walli das nicht mehr erleben kann, Kinder waren ihr ein und alles.“

Die freundliche Art des Wismarers kommt bei Groß und Klein gut an. Sie behalten den ehemaligen Wasserschutzpolizisten, der sich immer noch gerne maritim kleidet, in Erinnerung. „Einmal kam ein Junge auf mich zu und sage: Ich kenne dich – von der Weihnachtsfeier auf der Poeler Kogge“, erzählt Norbert Gelhart. Obwohl das Fest schon drei Jahre zurücklag, hatte das Kind den Mann nicht vergessen. Auch Mütter, vor allem die alleine ihre Kinder aufziehen, bedanken sich regelmäßig bei ihm für die Unterstützung des Vereins. „Solche kleine Erlebnisse machen mich unglaublich glücklich“, betont er.

Viel draußen unterwegs

„2020 sind wegen der Corona-Einschränkungen so viele Veranstaltungen wie möglich nach draußen verlegt worden“, berichtet Martina Krimmling. Die Kinder sind in den Wismarer Tierpark, den Tigerpark Dassow oder den Elefantenhof Platschow eingeladen worden und mit Schiffen hinaus auf die Ostsee gefahren.

Alleine von Oktober bis Dezember sind 1000 Kinder betreut worden. Die Vereinsmitglieder Carmen Grosse und Christine Schäwe haben sich ständig neue Beschäftigungen für die Kinder ausgedacht – sie haben Bastelsachen vorbereitet und Plätzchenteig zum Backen verteilt. „Beide sind ständig unterwegs gewesen“, berichtet Martina Krimmling.

320 Weihnachtsgeschenke haben sie und andere Vereinsmitglieder – natürlich mit Abstand – persönlich übergeben. Jedes Jahr können die von ihnen betreuten Mädchen und Jungen Wünsche im Wert von 15 bis 20 Euro auf gebastelte Sterne schreiben. Die werden dann in Geschäften aufgehängt und von Kunden erfüllt. Die, die übrig bleiben, kauft der Verein.

In diesem Jahr hat sich die Wunschsterne-Aktion wegen der geschlossenen Läden etwas schwieriger gestaltet als sonst. Doch viele Menschen haben auch hier Solidarität gezeigt. Die 50 Sterne vom Spaßbad Wonnemar hat zum Beispiel die Belegschaft der Egger Holzwerkstoffe GmbH spontan übernommen.

Viele helfen gerne mit

Dass so viele Geschenke verteilt werden konnten, ist auch den Vereinsmitgliedern Ilona Kalsow und Halka Levetzow zu verdanken. „Vor diesen beiden ist niemand sicher, der noch keinen Stern abgenommen hat“, lacht Martina Krimmling und ergänzt: „Sie werden nicht müde, Rundmails zu verfassen und Werbung zu machen. Das alles hat auch dazu beigetragen, unseren Verein in der Öffentlichkeit vorzustellen und Unterstützer ins Boot zu holen.“

Aufwandsentschädigungen gibt es für die Mitglieder nicht. „Wir arbeiten ehrenamtlich, das bleibt auch so“, verspricht die Wismarerin. Ihre Tochter Dany und ihre Nachbarin Marita Riegel behalten bei den vielen Geschenken den Überblick. Sie packen, sortieren und schauen mehrmals die Säcke durch, um ja kein Kind zu vergessen.

Gabriela Kuss behält das Geld des Vereins im Blick. Anke Finder hat IKEA mit ins Boot geholt. Mit der Hilfe des Einrichtungshauses ist das Kinderzimmer der Wohngruppe erweitert worden. „Wir hatten ein turbulentes Jahr und starten bald in ein neues“, sagt Martina Krimmling und ergänzt: „Dank der tollen Spendensumme können wir wieder einiges in Angriff nehmen. Vielen herzlichen Dank dafür.“

