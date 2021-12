OZ-Weihnachtsaktion in Wismar: Spendenkonto wächst weiter

Wismar

So wie die OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“ selbst, ist es auch mittlerweile Tradition, dass der Liberale Stammtisch der FDP Wismar Geld in die Spendenbox steckt. Mitglied Heinrich A. Kohler kam am Montagvormittag persönlich im OZ-Servicecenter in der Mecklenburger Straße 28 vorbei, um 210 Euro zu übergeben. „Es ist leider nicht ganz so viel wie in den vergangenen Jahren, aber durch Corona können wir uns ja auch nicht wie gewohnt treffen“, bedauert er.

Hier können Sie spenden Empfänger: Wismarer Tafel e.V. Sparkasse Mecklenburg-Nordwest IBAN: DE35 1405 1000 1006 0342 73 BIC: NOLADE21WIS Verwendung: Helfen bringt Freude Empfänger: Sozialdienst katholischer Frauen Deutsche Bank AG IBAN: DE04 1307 0024 0275 8605 00 BIC: DEUTDEBROS Verwendung: Helfen bringt Freude

Seit 1991 unterstützt die OSTSEE-ZEITUNG mit der Weihnachtsaktion Institutionen und Einrichtungen, die sich für bedürftige Menschen in und um Wismar engagieren. In diesem Jahr sollen davon die Wismarer Tafel und der Sozialdienst katholischer Frauen (SkF) profitieren. Die ehrenamtlichen Helfer der Tafel versorgen zurzeit rund 3500 Menschen, darunter viele Kinder und Rentner. Die Zahl der Familien steigt deutlich. Sie alle erhalten von der Tafel Kisten mit Lebensmitteln gegen einen geringen Unkostenbeitrag. Mit dabei sind frisches Obst und Gemüse sowie viele haltbare Lebensmittel. Letztere sollen mithilfe der Weihnachtsaktion das Lager füllen, denn die werden dringend und immer gebraucht. Außerdem ist das älteste Kühlfahrzeug reparaturbedürftig. Die Kosten sollen ebenfalls aus den Spenden gestemmt werden. Der Sozialdienst katholischer Frauen leistet Familienhilfe in und um Wismar. Mit den Spenden sollen unter anderem Bastelmaterialien angeschafft, der Fahrdienst für Familien unterstützt und für den Elterntreff neue Möbel angeschafft werden.

Das Logo der OZ-Weihnachtsaktion „Helfen bringt Freude“. Quelle: OZ

An der Spendenaktion beteiligt sich auch die Baustoffprüfstelle Wismar GmbH – unter anderem dadurch, dass das Unternehmen auf das Versenden von Weihnachtspost verzichtet. Neben einigen Sportvereinen und anderen Vereinen, die sich für den Umweltschutz einsetzen, kamen auch 700 Euro für die Weihnachtsaktion zusammen. „Wir freuen uns, damit die Tafel und die Aktion der Weihnachtsaktion zu unterstützen“, erklärt Prokuristin Steffi Korsch.

Weiterhin gespendet haben Henry Lockenvitz 80 Euro, Jens Kohagen (150), Doreen Teichert und Volker Gonschorek (100), Ines Scheel (50), Heidemarie und Gerd Borgwarth (20), H.K.T. (150), Brigitte Sechting (10), Diana Adler (100), Irene und Hermann Meier (25), Astrid Eisenhardt (50), Erika Tannhäuser (50), Sabine und Manfred Büchler (20), Jutta und Volkmar Lange (30), Werner Call (20), Marian Skorupa (100), Günter Anton (50), Angelika Tolk (100), Christine und Ulrich Gilde (50), Christoph Zochling (150), Franklin Martinez (50), Ingrid Bruse (25), Ilse und Wilhelm Adam (20) sowie Anett und Erik Zühlke (50). Allen Spendern ein herzliches Dankeschön! Möchten Sie nicht namentlich genannt werden, geben Sie das bitte mit der Überweisung an.

Von Jana Franke