Für die insolvente MV Fertigmodule GmbH in Wismar, die Kabinen für Kreuzfahrtschiffe herstellte, ist ein Investor gefunden. Er übernimmt das Gelände im Gewerbegebiet Dammhusen und will an dem Standort einen High-Tech-Standort aufbauen. Das teilte Christoph Morgen der Insolvenzverwalter der MV Werften, zu denen auch die Kabinenfertigung gehört, am Mittwoch mit.

Wer der neue Eigner ist, wird am Freitag in einer Pressekonferenz bekanntgegeben. Sie können die Bekanntgabe bei OZ live hier ab etwa 10 Uhr unmittelbar verfolgen.

Ehemalige Solarfabrik 2017 für Kabinenbau übernommen

Die MV Werften Fertigmodule GmbH hatte 2017 das Gelände einer ehemaligen Solarfabrik gekauft und um 10500 Quadratmeter vergrößert. Insgesamt ist das Grundstück 220 000 Quadratmeter groß. 13 Millionen Euro hat der Aufbau der Produktionsstätte gekostet. Zu ihr gehört ein riesiges Fließband, auf dem die Kabinen in Serienproduktion entstanden. 2019 kam dann noch ein Lager dazu, um genügend Kabinen auf Reserve vorhalten zu können.

Mit der Insolvenz der MV Werften verlor das Unternehmen seinen einzigen Auftraggeber und wurde selbst zahlungsunfähig. 93 Mitarbeiter wechselten deshalb Anfang März in eine Transfergesellschaft.

