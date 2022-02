Wismar

Das sind gute Nachrichten für die Fans handgemachter Livemusik. „Ich freu’ mich so, dass das Konzert in St. Georgen stattfinden kann“, kommentiert ÖXL alias Victor Marnitz. Am 26. Februar um 20 Uhr wird in der Wismarer Kirche sein Debütalbum „Frei“ die Bühnenpremiere feiern.

Großer Aufwand

Der Aufwand hinter den Kulissen ist nicht ohne, erzählt der Wismarer Musiker und Multiinstrumentalist. „Das ist unter den Bedingungen weit mehr, an das ich denken muss, als nur Proben vorher“, lacht er. Das seit Dezember mit viel Hoffnung und Optimismus angekündigte Konzert war innerhalb kürzester Zeit mehr als ausverkauft, weil nur 200 Gäste hätten kommen können. Im Dezember 2019, als ÖXL zum ersten Mal in St. Georgen spielte, lockte er 680 Menschen – einen Konzertmitschnitt gibt es bei Youtube.

Inzwischen werden seine Lieder im Radio gespielt. Also hatte der Wismarer kurzerhand ein zweites Konzert für den Nachmittag angesetzt. Nun kam gerade die gute Nachricht – es dürfen mehr kommen. Heißt für Victor Marnitz, wieder umplanen. Kein Nachmittagskonzert, dafür volle Power für den Abend. „Bis zu 350 Gäste können kommen.“ Wenn er ein Fußballspieler wäre, wären mehr erlaubt. „Fürs Stadion reicht es noch nicht ganz“, lacht der Wismarer. Noch nicht!

Restkarten für St. Georgen

55 Karten gibt es noch für das besondere Konzert, direkt über die Webseite des Künstlers https://oexlstreetmusic.de. Erst hatte er eine ganze Tour für das Album gedacht, das geht nun nicht. Aber Konzerte in Rostock und Schwerin werden folgen.

Das Wismarer Konzert findet unter 2G-plus-Regeln statt: Die Besucherinnen und Besucher müssen nachweisen, dass sie dreifach geimpft („geboostert“) oder zweifachgeimpft und aktuell negativ getestet sind. Dazu die Luca-App oder Kontaktformulare. Ein großer Aufwand. „Aber es ist wunderschöner Stress, ich bin so dankbar, dass das möglich ist.“

Fans helfen!

Möglich machen es auch die ganz engen Fans und Freunde, die am Einlass kontrollieren werden. „So ein Support aus den Reihen, das ist toll.“ Sowieso – die Fangemeinde unterstützt den Wismarer Musiker seit Jahren und gerade während der letzten zwei Jahre. Denn Victor Marnitz hatte die Zeit ohne viele Liveauftritte genutzt, sich ein heimisches Studio einzurichten und das erste Album aufzunehmen. Seine Fans und auch die Leserinnen und Leser der Ostsee-Zeitung haben ihn dabei finanziell unterstützt.

„Ich freue mich riesig für die Menschen in Wismar, das wird mal wieder so ein Lichtblick und etwas mehr Normalität. Sonst werden überall Konzerte abgesagt, aber wir setzen es mutig durch.“ Die Fans können sich auf Lieder vom Album und auch einen ganz neuen Song freuen – alles gespielt von einem Mann auf Klavier, Gitarre und Schlagzeug und dann technisch über ein so genanntes Loop-Pedal zusammengemischt. Dazu die markante Stimme von Victor Marnitz, die zusammen mit seinen romantischen – deutschen – Texten zu Herz geht.

Von Nicole Hollatz