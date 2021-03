Boltenhagen/Wismar/Bad Doberan

Juhu, die Cafés und Außenterrassen dürfen ab Montag wieder öffnen! Oder doch nicht? Die Antwort lautet, je nachdem, wen man fragt: ja, nein oder wahrscheinlich. Einerseits hatte die Landesregierung die Lockerung ab dem 22. März angekündigt. Andererseits heißt es aus der Staatskanzlei, das Kabinett berate sich dazu erneut.

Doch wie sollen Gastronomen angesichts einer so unklaren Situation überhaupt planen? Die Unternehmer stehen in den Startlöchern. Doch je nach Lage – ob Innenstadt oder Ferienort – wollen sie am Montag tatsächlich loslegen.

Öffnen oder nicht? So halten es die Gastronomen

Pia Lindquist-Franz, Inhaberin des „Café Lindquist in Boltenhagen, räumt angesichts der widersprüchlichen Informationen ein: „Ich bin da wirklich verwirrt.“ Sie gibt zu bedenken: „Die ganze Maschinerie anzukurbeln, ist nicht von einem Tag auf den nächsten getan.“

Hinzu kommt: „Ich muss ja auch die Törtchen vorbereiten und was, wenn keiner kommt? Boltenhagen ist wie ausgestorben.“ Grundsätzlich sei sie startklar, der Kaffeeautomat frisch gewartet. Aber es müsse eben auch finanziell Sinn ergeben. „Ich habe ja Personal, das ich bezahlen muss.“ Und gerade jetzt, wo bereits jeder Tag ein Minus bedeute, könne sie es sich nicht leisten, am Abend die Lebensmittel wegzuwerfen.

Die gebürtige Finnin sehnt sich nach ihren Gästen: „Ich habe die ganze Zeit meine Familie mit Kuchen verwöhnt, aber die können das alles nicht mehr sehen.“ Sie überlegt – nicht ganz ernst gemeint: „Und als Hobby wieder zu öffnen? Ach, das lohnt sich nicht.“ Ihre Idee sei es stattdessen, ab dem Wochenende der kommenden Woche, trotz fehlender Urlauber, zu testen, ob ein Außer-Haus-Verkauf angenommen werde.

„Wir wissen noch nichts“, gibt Katharina Glücklich, Inhaberin des „Café Glücklich“ in Wismar unumwunden zu. Ihr fehle eine verbindliche Ansage, aber grundsätzlich sei alles schnell hergerichtet: „Zack, zack können wir unsere Terrasse am Montag öffnen.“ Das sei kein Problem, weil ihr Café mit einem Außer-Haus-Angebot geöffnet ist. „Wir bieten einen bunten Blumenstrauß, um unsere Kunden bei Laune und unsere Mitarbeiter über Wasser zu halten.“

Sie muss laut lachen, als sie hört, dass das Ministerium vielleicht erst am Montag bekannt gibt, ob die Außenbereiche öffnen dürfen. „Dann kriege ich erst Bescheid?“, fragt sie verdattert. „Wir können unser Angebot ja schnell ausbauen, aber was ist mit den Gastronomen, die ihren Betrieb erst wieder hochfahren müssen?“

Katharina Glücklich ist überzeugt, dass die Öffnung trotz der Corona-Lage kein Problem wäre: Wenn wir Gastronomen etwas können, dann Hygienekonzepte einhalten.“ Auch sei ihr nicht bekannt, wann ein Café oder Restaurant in MV je als Infektionsherd in Verdacht stand. Ihr Fazit: „Zu uns können die Gäste kommen. Das wäre eine große Freude – finanziell und für die Seele.“

Jan Mietzelfeld ist sich sicher: „Ich werde die Terrasse am Montag öffnen.“ Der Inhaber vom „Eiscafé Coco“ in Bad Doberan lässt daran keinen Zweifel. „Ich habe heute noch einen Termin mit dem Bürgermeister. Der schaut sich an, ob alles bei uns in Ordnung ist und wir alle Abstände einhalten, und dann werden wir öffnen.“

Auf eine aktualisierte Regelung aus dem Wirtschaftsministerium wolle er nicht warten. Aus gutem Grund: „Wenn die Erlaubnis nicht kommt, brauche ich überhaupt nie mehr zu öffnen.“ Ihm fehlen die Einnahmen – nicht zuletzt deshalb, weil ihm durch die vergrößerten Abstände der Tische auf seiner Außenterrasse fünf Tische fehlen. „Dabei läuft das Saisongeschäft doch nur wenige Monate.“

Größere Außenbereiche für Gastronomen kostenfrei möglich

Gute Nachrichten gibt es indes aus den Verwaltungen für die Unternehmer, die ihre Außenterrasse gern vergrößern wollen. Aus dem Rathaus in Grevesmühlen heißt es: „Sobald es coronabedingt wieder möglich ist, dürfen Gastronomen auf Antrag bei unserem Ordnungsamt zusätzliche städtische Flächen im Außenbereich kostenlos nutzen. Gastronomiebetriebe können so die Vorgaben der Corona-Maßnahmen leichter umsetzen und Mindestabstände zwischen den Tischen gewährleisten.“

Einen so konkreten Beschluss gibt es im Amt Klützer Winkel zwar nicht, aber aus dem Bürgeramt heißt es: „Wir hatten im vergangenen Jahr dazu nur einen Antrag aus Boltenhagen und haben den wohlwollend entschieden. Wenn sich Gastronomen an uns wenden, werden wir prüfen, was möglich ist.“ Die Promenade und Rettungswege könne man nicht zustellen. Doch soweit es den öffentlichen Bereich betreffe, können Antragsteller auch in diesem Jahr mit dem Wohlwollen der Verwaltung rechnen.

In Wismar hatte es bereits im vergangenen Jahr eine Regelung zum Wegfall der Sondernutzungsgebühren für die zusätzlich benötigten Flächen gegeben. Dieser Beschluss ist von der Bürgerschaft bis zum 3o. Juni verlängert worden.

Einzig aus Bad Doberan heißt es: „Dazu gibt es keinen Beschluss, das läuft wie immer.“ Da Bürgermeister Jochen Arenz jedoch für seinen Pragmatismus und schnelle Lösungen bekannt ist, darf wohl vermutet werden, dass sich auch hier im Bedarfsfall eine unternehmerfreundliche Regelung findet.

