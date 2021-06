Das neue Öko-Schlachthaus in Wismar nimmt am Montag seinen Betrieb auf. Jährlich sollen dort 200 Rinder geschlachtet werden, außerdem Schweine, Schafe und Ziegen. Die Umweltorganisation BUND strebt ein flächendeckendes Netz an handwerklichen Öko-Schlachthäusern in MV als Antwort auf die Schlachtindustrie an.