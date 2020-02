Ohne Wasserwaage: Mit dem Gerät spart ein Wismarer Treppenbauer viel Zeit

Wismar

Wie kann man jungen Leuten Handwerksberufe schmackhaft machen? „Mit digitaler Technik“, ist Robert Plath sicher. Er betreibt in Wismar-Kritzow ein erfolgreiches Treppenbauunternehmen und hat nun in digitale Technik investiert.

Sehr zur Freude seines Cousins Nikels Plath. Der 29-Jährige arbeitet in der Firma als technischer Zeichner und im Außendienst. Nun hat er ein neues Gerät bekommen: ein digitales Vermessungssystem. Das steht sicher auf drei Beinen und scannt mit moderner Lasertechnik die Räume.

Das Vermessen geht viel schneller

„Bislang wurden die Treppen klassisch mit Zollstock, Wasserwaage und Winkelmesser aufgemessen. Mit der neuen Technik geht das schneller und besser“, erklärt der Firmenchef. Rund 31 000 Euro hat er in den Flexijet 3D investiert. Seit Mitte Januar ist das Gerät im Einsatz.

Niklas Plath hat damit ein Haus mit Turm im Ostseebad Boltenhagen vermessen. Mit der alten Technik hätte er dafür mehrmals dorthin fahren müssen. „Mit den Stahlbetonstützen und gebogenen Fensterbänken im Raum wäre das ein Kraftakt geworden“, ist er sich sicher. Mit der Lasertechnik habe der Prozess nur ein paar Stunden gedauert und ihm die Arbeit erheblich erleichtert.

Die Vorteile des Lasertechnik sind klar: Ungenaue Messungen und Zahlen­­dreher auf Zetteln gibt es nicht mehr. Die Handwerker müssen keine Maße mehr notieren, sondern sehen sofort auf dem Bildschirm, was sie messen. Fotos und Audionotizen können sie in die Aufnahmen integrieren, so dass der Treppenkonstrukteur später bei möglichen Fragen mit einem Klick darauf zurückgreifen kann. Sogar möblierte Räume lassen sich problemlos vermessen – genau wie Rundungen, Bögen und unwinkelige Bauteile. Auch das wird vor Ort alles visualisiert.

Schon vor Ort wird alles visualisiert

Die Vorteile des Lasertechnik sind klar: Ungenaue Messungen und Zahlen­­dreher auf Zetteln gibt es nicht mehr. Die Handwerker müssen keine Maße mehr notieren, sondern sehen sofort auf dem Bildschirm, was sie messen. Fotos und Audionotizen können sie in die Aufnahmen integrieren, so dass der Treppenkonstrukteur später bei möglichen Fragen mit einem Klick darauf zurückgreifen kann. Sogar möblierte Räume lassen sich problemlos vermessen – genau wie Rundungen, Bögen und unwinkelige Bauteile. Auch das wird vor Ort alles visualisiert.

„Die Technik ist so präzise, dass wir unsere Treppen noch besser und effizienter produzieren können“, sagt Robert Plath. Davon profitieren auch die Kunden, die ihre Treppen so schneller bekommen können und Nacharbeiten an komplizierten Stützen oder Bögen entfallen, nennt der Firmenchef weitere Vorteile.

Land fördert den Kauf digitaler Technik

Die Lasertechnik hat Robert Plath auf einer Messe entdeckt. Insgesamt drei seiner Mitarbeiter sind für den Einsatz geschult worden. Finanziell unterstützt wird die Anschaffung des 3D-Laseraufmaßsystems vom Digitalisierungsministerium mit 50 Prozent. Dessen Chef Christian Pegel ( SPD) hat den Bescheid persönlich vorbeigebracht und ist froh, dass „auch kleine, gute Ideen“ gefördert werden können.

Möglich macht das die Richtlinie zur Förderung der digitalen Transformation, kurz „DigiTrans“ genannt. Von der können seit Anfang 2019 mittelständische Unternehmen profitieren und ihre Branche fit für die Zukunft machen. Und die nutzen das immer häufiger. Denn: „Mit moderner Technik lockt man junge Fachkräfte“, ist der Minister sicher.

Fast das komplette Leben junger Leute spiele sich am Handy ab. Mit moderner Technik könne man sie auch für einen Beruf begeistern. Die Handwerkskammern hätten das erkannt und Werbung für die Förderung gemacht. Moderne Technik würde auch die Zufriedenheit der Belegschaft verbessern – wenn sie zum Beispiel keine Stundenzettel mehr per Hand, sondern mit dem Handy ausfüllen und wegschicken könnte.

Vier Lehrlinge werden gerade ausgebildet

Die Treppenbau Plath GmbH hat zurzeit 50 Angestellte, darunter vier Lehrlinge (drei Jungs und ein Mädchen). Auch Praktikanten können sich regelmäßig im Betrieb umschauen. „Wenn sie sehen, mit welcher Technik wir arbeiten, sind sie immer begeistert“, versichert Robert Plath.

In Zusammenarbeit mit dem Fraunhofer Institut soll sein Unternehmen noch digitaler werden – mit moderner Technik in allen Produktionsbereichen. Mit Blick auf den Bildschirm sollen die Mitarbeiter unter anderem ihre Tagesaufgaben bekommen oder den aktuellen Bearbeitungsstand der Treppen sehen können. „So erkennen wir auch, ob der Fertigstellungstermin gehalten werden kann“, ergänzt Robert Plath.

Angefangen hat das Familienunternehmen 1988 auf der Insel Poel als Tischlerbetrieb. Seither ist es stetig gewachsen, die Kundschaft kommt mittlerweile aus ganz Deutschland. Immer mehr Kunden sehen in Treppen ein stylisches Element, mit dem sie ihr Zuhause einen weiteren Hingucker verleihen können – inklusive kleiner Details. Deshalb investieren sie auch gerne mal höhere Summen.

