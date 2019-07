Wismar

Das Gefährt von Michael Przibilski aus Brüel war das älteste am Samstag Vormittag im Phantechnikum. Seine BMW R11 wurde 1932 gebaut! „Man sieht sie, denkt die ist alt und fährt ihre 60, 70 km/h. Und dann fährt man mit 120, 130 Sachen vorbei“, zwinkert der Oldtimerfan. „Es macht richtig Spaß, mit der zu räubern!“

Rekordbeteiligung beim Oldtimertreffen

Mit so einer Resonanz hatte das Team am Phantechnikum nicht gerechnet. „Weit mehr als im Vorjahr“, freute Gloria Janas sich. Die Teilnehmer kamen aus der Region, aber auch von weiter her extra zur Museumsrallye nach Wismar.

Die Gäste hatten viel zu gucken, die Oldtimerfans genossen den Erfahrungsaustausch und mehr. Motorradfahrer Manfred Hoffmann aus Sukow bei Schwerin hatte in Wismar ein AWO-Getriebe reparieren lassen, Trabifahrer Reinhard Fraenkel nahm es mit im Kofferraum. „Auf meiner ETZ 250 wird das sonst schwer!“, dankte Hoffmann.

Stilvolle Gefährte und spannende Geschichten

„Den habe ich 1990 aus dem Schrottcontainer gerettet“, erzählt Arthur Bittermann aus Kukuk bei Sternberg über seinen Schatz, den 311er Wartburg Coupé. Fünfeinhalb Jahre und unzählbare Arbeitsstunden später sah er wieder aus wie fabrikfrisch! Ein echtes Schmuckstück. „Der ist zeitlos schön!“, schwärmte der Oldtimerfan. „Zu der Zeit hat Wartburg mit die schönsten Autos gebaut!“

Und Arthur Bittermann weiß, die Oltdimer wie sein Wartburg können etwas ganz besonderes: „Sie zaubern den Menschen ein Lächeln ins Gesicht.“ Das schaffte auch Gabi Scheer aus Langenhagen bei Goldberg. Im 1950er Rock’n’Roll-Outfit fiel sie auf.

Dahinter farblich passend der Skoda 1203 von 1978. „Von dem sind in Deutschland nur sechs Stück noch zugelassen, es wurden auch damals wenige nach Deutschland eingeführt“, erzählt ihr Mann Maik über den Tschechen.

Genauso ein seltener Anblick der 1969er Buick von Jörg Schimmelfennig aus Bad Segeberg, ein „Schlachtschiff“. Auf die Frage, was der Amerikaner an der Zapfsäule schluckt, rollt der Oldtimerfan mit den Augen. „Wer die Frage stellt, hat sich schon disqualifiziert!“ Aber 15 Liter pro 100 Kilometer werden es wohl sein, mindestens.

Zur Galerie Ein schöner Anblick: die über 50 Oldtimer am Samstag am Phantechnikum ließen die Fans alter und stilvoller Autos und motorisierter Zweiräder höher schlagen!

Rallye Richtung Plüschow

Pünktlich um 11 Uhr folgte der Startschuss, dann starteten die KFZ im Minutentakt. Die Fahrer von Schwalbe, Simson, BMW und Co. drängelten sich angesichts der sengenden Hitze auf ihrer Schutzkleidung vor, verständlicherweise. „Das werden wir im nächsten Jahr besser regeln!“, versprach Gloria Janas.

Und manch ein Motorradfahrer wie Michael Przibilski sagte die Tour ganz ab. Nicht wegen technischer Probleme, sondern weil die Strecke nicht ausgeschildert war, die Rallyeteilnehmer sollten sie sich mit Karte erarbeiten. „Stellen Sie sich vor, wir halten an jeder Kreuzung, steigen ab und gucken auf die Karte! Das geht nicht.“

Gut 60, 70 Kilometer hatten die Oldtimerfans vor sich auf einem malerischen Rundkurs Richtung Hohen Viecheln und Plüschow, trotz Rallye ganz gemütlich unter dem Credo, der Weg ist das Ziel!

Auf da Vincis Spuren am Sonntag

Das Familienfest am Sonntag folgte ganz den Spuren da Vincis, passend zur aktuellen Sonderausstellung im Phantechnikum. Museumsmitarbeiter Jörn Schmidt schlüpfte in die Rolle des Universalgenies und führte zusammen mit Christiane Demian durch die Ausstellung.

Die Kinder konnten Puppentheater und einen Stelzenläufer erleben oder staunen, wie man Geheimbotschaften verschlüsseln (und entschlüsseln) kann. „Wir hatten viel mehr Resonanz als in den Vorjahren“, freute sich Wolfgang Kühl vom Museum.

Nicole Hollatz