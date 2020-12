Olgashof bei Wismar: Zwei Wandergesellinnen trotzen Corona

Olgashof

Vor zwei Wochen standen sie überraschend vor der Tür der Gemeinschaft Olgashof: Eva und Luzie, zwei junge Frauen, zünftig in Kluft. Seit vier Wochen sind sie gemeinsam auf Wanderschaft. Die eine ist Tischlergesellin, die andere Holzbildhauerin. Beide sind auf der Suche nach einem Schlafplatz und nach Arbeit.

Gemeinschaft freut sich über Hilfe auf Baustelle

Das ehemalige Gutshaus ist Wohn- und zum Teil Arbeitsstätte für die Gemeinschaft Olgashof. Quelle: Haike Werfel

„Wir haben uns sehr gefreut“, sagt Tischlermeisterin Barbara Graf-Degenhardt. Die Gemeinschaft aus 15 Erwachsenen und elf Kindern kann handwerkliche Hilfe derzeit gut gebrauchen. „Wir bauen seit zwei Jahren das Dachgeschoss des ehemaligen Gutshauses ökologisch aus und befinden uns im Endspurt. Zu Weihnachten, spätestens zum Jahreswechsel, soll alles fertig sein.“

Eva und Luzie packen seitdem mit an. Sie helfen, den Dielenfußboden zu verlegen, bauen mit an der Unterkonstruktion, dämmen und schrauben Bretter verdeckt an. In der Tischlerwerkstatt bereitet Luzie die Türlaibung vor. Mit 23 Jahren ist sie die jüngere der beiden Handwerkerinnen und hat ihre Wanderschaft erst begonnen. Sie wird von Eva, der Altgesellin, gerade „losgebracht“, das heißt, sie lernt von ihr das Wandern.

Altgesellin hat Luzie zu Hause abgeholt

Die 27-Jährige hat Luzie zu Hause in Eckernförde abgeholt und bringt ihr bei, wo man Arbeit und einen Schlafplatz findet, wie man sich unterwegs verhält. Eva stammt aus Aalen bei Stuttgart und ist bereits seit anderthalb Jahren auf der Walz. Nach altem Brauch sollen Gesellen auf diese Weise neue Arbeitspraktiken, fremde Orte, Regionen und Länder kennenlernen sowie Lebenserfahrung sammeln. Ein Handwerker, der sich auf dieser traditionellen Wanderschaft befindet, wird als Fremder bezeichnet.

Die ersten 50 Kilometer zu Fuß zurückgelegt

Die beiden Frauen betonen, dass sie fremde freireisende Tischlerin beziehungsweise Holzbildhauerin sind. Das heißt, sie gehören keinem Schacht an, einem Verein, mit dem man reisen kann. Sie sind Teil einer sich vernetzenden Gruppe. So haben sie von einem Gesellen, den sie in Klein Hundorf bei Gadebusch in einer Tippelgruppe trafen, von der Gemeinschaft Olgashof erfahren.

Die ersten 50 Kilometer von Eckernförde sind sie zu Fuß gegangen. Etwa eine Woche lang, damit Luzie langsam Abschied von der Heimat nehmen kann. „Es geht darum, aus der Bannmeile zu kommen“, erklärt Eva. „Die gilt für drei Jahre und einen Tag.“ So lange dürfen sich Wandergesellen ihrem Zuhause nur bis auf 50 Kilometer nähern. Den Familiennamen legen sie nach altem Brauch während der Wanderschaft ab.

Gesellinnen lernen ökologische Bauweise kennen

Was reizt die junge Frauen an der Walz? „Ich finde es schön, alles auf mich zukommen zu lassen, in den Tag zu leben“, sagt Luzie. Als Holzbildhauerin hat sie gelernt, mit dem Schnitzeisen und der Kettensäge umzugehen. „Hier lerne ich Tischlerarbeiten kennen und woanders noch unterschiedliches Handwerk. Das ist spannend.“ Eva hat in Olgashof zum ersten Mal einen Fußboden verlegt. Auch die unsichtbare Wandheizung ist neu für sie.

„Dafür wurden die Heizschleifen in eine dicke Schicht Lehm eingeputzt“, erläutert Barbara Graf-Degenhardt. Die Zimmerwände sind mit Lehm verputzt. Das natürliche Material schafft ein angenehmes Raumklima. „Wir hatten auf der Baustelle nicht nur viele freiwillige Helfer. Die ökologische Bauweise wurde auch durch das Leader-Programm der Europäischen Union und die Norddeutsche Stiftung für Umwelt und Entwicklung finanziell unterstützt.“

Den beiden Wandergesellinnen imponiert auch die andere Form des Zusammenlebens, die sie in der Gemeinschaft Olgashof kennenlernen. „Das ist cool, zu sehen, wie’s funktioniert, auch technische Dinge. Das ist nicht konventionell“, meint Luzie.

Dankbar für Offenheit und Vertrauen der Menschen

Eva ist von der Offenheit und dem Vertrauen aller Menschen angetan, „die uns bei sich zu Hause aufnehmen. In der Corona-Pandemie sind wir noch mehr auf offene Türen und auf Arbeit angewiesen“, erklärt die junge Frau. Sie hat im Frühjahr und Sommer viel gearbeitet, „weil ich auch nicht viel unterwegs sein wollte“. Im Winter sei es noch viel schwieriger. „Kein Café hat auf, in das man sich mal kurz setzen kann. Manche Menschen nehmen uns aus Vorsicht vor Ansteckung nicht im Auto mit, obwohl wir eine Maske dabeihaben“, erzählt Eva.

Trotz der Erschwernisse sei das Interesse an der Walz noch groß. Die Corona-Pandemie halte Handwerksgesellen nicht davon ab. Wie lange sie in Olgashof bleiben werden, wissen Luzie und Eva nicht. Nach den Regeln der Walz sind maximal drei Monate an einem Ort erlaubt. Wohin es sie dann ziehen wird? „Wer Pläne macht, wird ausgelacht“, erklären die beiden Wandergesellinnen.

Von Haike Werfel