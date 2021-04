Wismar

„Ich gehöre nicht zu denen, die ewig zu Hause rum sitzen können und warten, dass was passiert“, erzählt Sören Autzen aus Wismar. Er ist gelernter Hotelfachmann. In Sankt Peter-Ording hat er gelernt und ist dann mit seiner Freundin Olga Mironova nach Wismar gekommen, sie studiert hier Wirtschaftsrecht an der Wismarer Hochschule.

Er hat als Fachkraft in einem Wismarer Hotel gearbeitet und, weil es menschlich nicht passte, dort gekündigt. „Das war zwei Wochen vor dem ersten Lockdown“, erinnert er sich, „das ahnte ja niemand, wie es weiter geht!“ Drei Bewerbungen hat er, noch ganz optimistisch, geschrieben. Die Hotels und Restaurants blieben geschlossen. Nicht mal Antworten kamen. Also stand der 25-Jährige vor der Frage, wie es weiter geht.

Wismarer hat die Idee, „was mit Tieren“ zu machen

Die Idee, „was mit Tieren“ zu machen, hatte er schon länger. „Für einen Tierarzt hat es nicht gereicht“, lacht er. Beim Tierpfleger hatte er die Sorge, zu wenig zum Leben zu verdienen. In seinem Ausbildungshotel in Sankt Peter-Ording waren Hunde erlaubt. „Ich erinnere mich, dass ein Laden für Hundefutter im Ort neu aufgemacht hat“, erzählt Sören Autzen weiter. Und sein Chef hat lauter leckere Sachen für die vierbeinigen Gäste gekauft und verteilt. Das blieb hängen, bei den Hundehaltern im Hotel und im Kopf des jungen Hotelkaufmanns.

Und dann kam Oskar

Und dann kam Oskar, der inzwischen sechs Jahre alte Kater des Paares. „Oskar ist sehr wählerisch“, formuliert Olga Mironova ganz vorsichtig. Heißt: Oskar frisst nicht alles. Als der Kater mal kränkelte, hat das Paar sich intensiv mit dem Thema Tiernahrung beschäftigt und über anderes Futter die Erkrankung in den Griff bekommen. Oskar war begeistert! Genauso wie Bella, das jüngste Familienmitglied.

Statt weiter nach einem Job in einer derzeit geschlossenen Branche zu suchen und auf ein Ende der Kriese zu hoffen, hat Sören Autzen sich selbstständig gemacht und „Oskars Leckerstübchen“ eröffnet mit Futter, Spielzeug, Körbchen und mehr für Hunde und Katzen. „So ein Laden darf ja öffnen, wir sind Grundversorger“, kommentiert Sören Autzen. Die Idee scheint aufzugehen. Die Wismarer nehmen den Laden in der Lübschen Straße 46 in der Wismarer Altstadt an.

Von Nicole Hollatz